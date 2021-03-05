Наравне с сильным полом: в Челябинской области науку развивают женщины-ученые

В резиденцию губернатора пригласили женщин-ученых разных поколений. Фото: gubernator74.ru

Аспирант Южно-Уральского государственного университета Валерия Шестакова учится на совершенно «не дамском» направлении: электро- и теплотехника. И задача перед молодым ученым стоит не женская: повышение эффективности возобновляемых источников энергии. Задача архиважная: очищать и защищать панели солнечных батарей от пыли.

— Для Челябинска — тема важная: регион у нас промышленный, большое количество мощных заводов и, как следствие, пыли. Оседая на солнечных панелях, пыль снижает эффективность возобновляемых источников энергии примерно на треть, — говорит Валерия. — У нас есть прототип-разработка: на поверхность солнечного модуля мы предлагаем надевать специальную заряженную сетку, к которой будут притягиваться заряженные частицы пыли. И панель будет чистой!

Накануне 8 Марта Валерия Шестакова пришла в резиденцию губернатора. Алексей Текслер пригласил к разговору женщин — представительниц научного сообщества Челябинской области. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий.

ЧЕМ МОТИВИРОВАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Для Челябинской области сегодня развитие образования и науки — один из приоритетов. Впервые в прошлом году была разработана программа развития науки в нашей области. 70 млн руб. было направлено в работу в рамках Научно-образовательного центра, который был создан Челябинской областью совместно с Курганской и Свердловской областями.

В 2020 году Уральский НОЦ вошел в число пяти победителей конкурсного отбора на получение господдержки из федерального бюджета. На уровне области он получил грант на исследования и разработки по направлению «Аэрокосмические технологии».

Умницы и красавицы - женщины-ученые Южного Урала. Фото: gubernator74.ru

Впервые по решению губернатора были профинансированы гранты российского Фонда фундаментальных исследований — более 100 ученых, в том числе, женщины, получили гранты на свои исследования. И это направление продолжит развиваться.

Поддержка областной властью молодых ученых в прошлом году воплотилась в виде жилищных субсидий в размере одного миллиона рублей. И такая поддержка продолжится: важно, чтобы молодые ученые оставались в регионе.

Участницы встречи рассказали губернатору об исследованиях в области экономики, права, образования. А также о воспитании профессиональных кадров для предприятий Южного Урала. Поделились результатами работы по исследованию пыли Челябинского метеорита и мечтой восстановить уникальную гидроэлектростанцию «Пороги» в Саткинском районе, которая стала бы и туристической жемчужиной Южного Урала.

Цветы от губернатора. Фото: gubernator74.ru

В честь грядущего Международного женского дня губернатор вручил героиням встречи цветы.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

— Женщины-ученые сейчас успешно работают во всех сферах фундаментальной и практической науки — это медицина, юриспруденция, социология, педагогика, экономика, физика, — сказал губернатор. — Это не полный перечень тех сфер, тех конкретных научных дисциплин, которыми занимаются наши женщины и достигают в этом определенных вершин наравне с мужчинами. Этому способствует серьезный потенциал нашего региона, в котором исследовательские центры, вузы всегда работали в тесной связке с предприятиями, с практической медициной, с образованием, собственно, со всеми сферами, где присутствует наша наука. Мы уделяли и будем уделять особое внимание науке и образованию — это залог будущего нашей Челябинской области.

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