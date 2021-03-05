Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 марта 2021: продление режима самоизоляции и вакцинация в колониях

Врачи ковидных отделений уже год занимаются лечением инфицированных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается вакцинация населения из-за коронавируса. По последним данным Минздрава, на Южном Урале привито почти 90 тысяч человек. Также в поселке Малая Сосновка под Челябинском уже как несколько месяцев работает инфекционная больница, специально оборудованная для лечения больных с ковидом.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки вирус нашли еще у 159 человек, среди зараженных два школьника. При этом выздоровели 176 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь победили 45 611 южноуральцев. Еще 5 257 заболевших остаются под наблюдением специалистов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 53 013 человек.

За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 11 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Восемь пациентов скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области снова продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь пенсионерам предстоит сидеть дома еще две недели — до 21 марта.

Как сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт, планируется, что это последнее продление режима самоизоляции для пенсионеров. Пожилые люди относятся к приоритетным категориям в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. И в предшествующий период у южноуральцев старшего возраста было время на прививку. Вакцинироваться можно и сейчас.

— Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тыс. работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тыс. человек. Мы вели активную информационную кампанию в отношении этой категории, чтобы вакцинировать их и дать возможность жить полноценной жизнью, в том числе работать и заниматься плановой диспансеризацией, если это необходимо, — говорит Ирина Гехт.

В колониях Челябинской области тоже идет вакцинация. Прививки проводятся как среди сотрудников исправительных учреждений, так и среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

— Вакцинация осужденных проводится в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), — рассказала главный санитарный врач ГУФСИН области Татьяна Воеводова.

Все желающие привиться заполнили информированное согласие и анкету, а также прошли обязательный первичный осмотр состояния здоровья и получили консультацию врача. Повторная вакцинация будет проводиться через 21 день.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 марта 2021 года.

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