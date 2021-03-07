Какая боль! «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Челябинске со счетом 4:0

Счет в серии «Салават Юлаев» - «Трактор» 2:1 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина, который прошел в Челябинске, черно-белые уступили с разгромным счетом 0:4. Болельщики уже назвали матч одним из худших в сезоне.

В составе гостей отличились Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд, Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин. После третьей пропущенной шайбы Ивана Федотова в воротах «Трактора» сменил Роман Вилл. Четвертая шайба и вовсе улетела в пустые ворота.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в серии уфимцы открыли счет. В середине двадцатиминутки подопечным Томи Ламса удалась результативная контратака, которую точным броском завершил Алексей Кадейкин.

Во втором периоде «юлаевцы» утроили счет – отличились Маркус Гранлунд и Петр Хохряков. После этого Анвар Гатиятулин заменил Ивана Федотова на Романа Вилла.

— Стоит отметить, что у челябинцев мало что получалось в атаке – броски «черно-белых» блокировали игроки «Салавата Юлаева» и шайба редко доходила до ворот Юхи Метсолы, — отмечают в пресс-службе ХК «Трактор».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Встреча выдалась весьма эмоциональной.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В завершающем отрезке гости чувствовали себя весьма уверенно и вольготно. В надежде оформить «гол престижа» черно-белые сняли вратаря, но итогом этого стала четвертая шайба от Вячеслава Солодухина в пустые ворота.

Уфимцы вышли вперед в серии – 1:2, но еще не все потеряно. Следующая встреча состоится также в Челябинске во вторник, 9 марта. Начало в 19:00.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодняшний матч стал настоящим праздником для болельщиков «Салавата Юлаева».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В выходной день гостевая трибуна арена «Трактор» была заполнена.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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