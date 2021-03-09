Ни одной шайбы дома: «Трактор» снова провалил матч против «Салавата Юлаева» в Челябинске

Два матча подряд прошли всухую Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не нужно особо разбираться в спорте, особенно в его игровых видах, чтобы понять в сегодняшнем домашнем матче черно-белых с гостями их Уфы если решалось не все, то многое. «Салават Юлаев» вел в серии до четырех побед 2-1, и поражение «Трактора» сильно усложняло бы шансы челябинцев на выход в следующую стадию плей-офф. Тем более, что очередной матч серии состоится в столице Башкортостана. Так, что бились команды «не щадя живота своего».

«Трактор» побеждал в Уфе, а дома всё перевернулось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы поддерживали команду изо всех сил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы поддерживали команду изо всех сил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За ходом матча наблюдал губернатор Алексей Текслер, он же —президент хоккейного клуба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У соперников тоже была мощная поддержку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый период оказался безголевым. В середине второго финский легионер «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен открывает счет (кстати, Тему стабильно забрасывает шайбы в этой серии с «Трактором»). На 49-й минуте еще один финский форвард уфимцев Маркус Гранлунд удваивает преимущество гостей — 2:0. А незадолго до конца третьего периода, когда «Трактор» заменил вратаря на еще одного полевого игрока, «Салават Юлаев» забросил и третью шайбу. Итог — 3:0 в пользу гостей из столицы Башкортостана.

Этим поражением «Трактор» осложнил себе жизнь и задачу выхода в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина. Теперь клубу, для того, чтобы одолеть «Салават Юлаев» в серии до четырех побед, нужно выигрывать в трех матчах подряд. Следующая игра — 11 марта в Уфе.

Кстати, у магнитогорского «Металлурга» в серии с казахстанским «Барысом» счет равный 2-2. Очередной матч Магнитка проведет на домашнем льду завтра 10 марта.

Встреча выдалась очень эмоциональной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юха Метсола записал в свой актив еще один «сухарь» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Серия плей-офф переезжает в Уфу. Следующий матч может стать решающим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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