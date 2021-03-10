Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 марта 2021: 10 смертей и заблуждения о прививках от ковида

На Южном Урале прививку от коронавируса получили почти 100 тысяч человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Власти Челябинской области продолжают борьбу с коронавирусом. В регионе идет плановая вакцинация населения. Большинство жителей уже прошло первый этап этой процедуры. В следующий раз им придется привиться уже через три недели.

Инфографика: Коронавирус74.рф

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 145 новых случаев коронавируса. С начала пандемии число заболевших достигло 53 768. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 160 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 447 человек. Под присмотром врачей остаются 5 128 зараженных.

За время пандемии в Челябинской области на COVID-19 протестировали 1,67 миллиона человек. За прошедшие сутки — 1 973.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Не все жители Челябинской области собираются проходить вакцинацию. В обществе бытует мнение, что прививка может произвести генетические мутации у человека, а также вызвать заболевание рака. Столичная редакция КП попросила эксперта по фармацевтическим разработкам и кандидата химических наук Илью Ясного прокомментировать самые распространенные тревожные гипотезы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 марта 2021 года.

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