Челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в решающем матче плей-офф Кубка Гагарина

Игроки «Трактора» были крайне недовольны исходом матча
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Перед четвертым матчем стартовой серии плей-офф на Востоке «Трактор» оказался на грани вылета из 1/4 финала. После двух поражений в Челябинске черно-белые проигрывали в серии до четырех побед 1-3. Так. что сегодняшний поединок в Уфе оказался решающим.
Несмотря на то, что фанатов движения «Сектор А» развернули на трассе, у команды была поддержка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На выезде черно-белые играли бодрей, чем дома
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Матч прошел практически при полных трибунах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После безголевой домашней серии «Трактор» порадовал болельщиков двумя заброшенными шайбами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Болельщики снова опечалились, когда к началу второго периода «Салават Юлаев» повел в счете 2:0 (голами, как и в предыдущих матчах отметились финские легионеры уфимцев Хартикайнен и Маннинен). Но «Трактор» сумел вернуться в игру — во втором отрезке матча Полыгалов сократил счет, а в середине третьего Авцин сравнял — 2:2.
А за 20 секунд до конца третьего периода судьи наказали голкипера Ивана Федотова за умышленно сдвинутые ворота. Буллит в исполнении еще одного финского легионера Гранлунда оказался точным: 3:2 победа «Салавата Юлаева» и успех в серии 4-1. Челябинцы «вылетели» в первом раунде плей-офф, и могут постепенно заказывать туристические путевки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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