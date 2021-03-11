Челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в решающем матче плей-офф Кубка Гагарина

Игроки «Трактора» были крайне недовольны исходом матча Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед четвертым матчем стартовой серии плей-офф на Востоке «Трактор» оказался на грани вылета из 1/4 финала. После двух поражений в Челябинске черно-белые проигрывали в серии до четырех побед 1-3. Так. что сегодняшний поединок в Уфе оказался решающим.

Несмотря на то, что фанатов движения «Сектор А» развернули на трассе, у команды была поддержка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На выезде черно-белые играли бодрей, чем дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Матч прошел практически при полных трибунах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После безголевой домашней серии «Трактор» порадовал болельщиков двумя заброшенными шайбами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Болельщики снова опечалились, когда к началу второго периода «Салават Юлаев» повел в счете 2:0 (голами, как и в предыдущих матчах отметились финские легионеры уфимцев Хартикайнен и Маннинен). Но «Трактор» сумел вернуться в игру — во втором отрезке матча Полыгалов сократил счет, а в середине третьего Авцин сравнял — 2:2.

А за 20 секунд до конца третьего периода судьи наказали голкипера Ивана Федотова за умышленно сдвинутые ворота. Буллит в исполнении еще одного финского легионера Гранлунда оказался точным: 3:2 победа «Салавата Юлаева» и успех в серии 4-1. Челябинцы «вылетели» в первом раунде плей-офф, и могут постепенно заказывать туристические путевки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru