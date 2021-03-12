Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 13 и 14 марта

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. Сдать анализ в регионе можно 13 и 14 марта в торгово-развлекательных комплексах.

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.

Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Челябинск:

13 марта:

ТК «Алмаз»: с 10:00 до 13:00.

ТК «Горки»: с 12:00 до 15:00.

ТК «Куба»: с 12:00 до 15:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

14 марта:

ТК «Горки»: с 12:00 до 15:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

Кыштым:

ТК «Радуга»: 13 и 14 марта, с 11:00 до 13:00.

Магнитогорск:

13 марта:

ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостинный двор»: с 10:00 до 12:00.

14 марта:

ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00

Миасс:

ТК «Слон»: 13, 14 марта, с 12:00 до 15:00

Пласт:

ТК «Раздолье»: 13 и 14 марта, с 10:00 до 14:00

Златоуст:

ТК «Тарелка»: 13 и 14 марта, с 11:00 до 14:00

Карталы:

Магазин «Фонарь»: 13 марта, с 10:00 до 11:00

Клуб Южно-Степной: 14 марта, с 10:00 до 11:00

Сатка:

ТК «Факел»: 13 марта, с 11:00 до 13:00

Южноуральск:

ТК «Южный»: 13 и 14 марта, с 10:00 до 12:00

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