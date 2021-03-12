Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 13 и 14 марта

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В Минздраве озвучили адреса и время работы «кабинетов» для бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус в Челябинской области. Сдать анализ в регионе можно 13 и 14 марта в торгово-развлекательных комплексах.
— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от приема пищи и ничего не пить.
Всем пришедшим нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Челябинск:
13 марта:
ТК «Алмаз»: с 10:00 до 13:00.
ТК «Горки»: с 12:00 до 15:00.
ТК «Куба»: с 12:00 до 15:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.
14 марта:
ТК «Горки»: с 12:00 до 15:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.
Кыштым:
ТК «Радуга»: 13 и 14 марта, с 11:00 до 13:00.
Магнитогорск:
13 марта:
ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостинный двор»: с 10:00 до 12:00.
14 марта:
ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00
Миасс:
ТК «Слон»: 13, 14 марта, с 12:00 до 15:00
Пласт:
ТК «Раздолье»: 13 и 14 марта, с 10:00 до 14:00
Златоуст:
ТК «Тарелка»: 13 и 14 марта, с 11:00 до 14:00
Карталы:
Магазин «Фонарь»: 13 марта, с 10:00 до 11:00
Клуб Южно-Степной: 14 марта, с 10:00 до 11:00
Сатка:
ТК «Факел»: 13 марта, с 11:00 до 13:00
Южноуральск:
ТК «Южный»: 13 и 14 марта, с 10:00 до 12:00
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