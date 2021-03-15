«Не ешьте друг друга»: настоятель Челябинского храма дал советы челябинцам в Великий пост

Протоиерей Ярослав Иванов - настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Челябинске. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Великий пост после веселой Масленицы начинается с Чистого понедельника и завершается Великой субботой. В этом году он начинается 15 марта и заканчивается 1 мая. Это 40 дней поста — Четыредесятницы и Страстной седмицы (начинается с 26 апреля и заканчивается 1 мая). Общее продолжение вместе со Страстной седмицей — 48 дней. Этот пост самый долгий и строгий в плане ограничений из всех многодневных постов... Как известно, суть Великого поста — исключение продуктов животного происхождения.

В чем смысл Великого поста и с чем связана его продолжительность, что можно, а что нельзя совершать, польза и опасность полного голодания? Если нельзя есть мясо, какими продуктами можно восполнить нехватку белка? Как соблюсти сбалансированное питание в пост, какие полезные продукты выбрать для приготовления постных блюд, и можно ли человеку, переболевшему коронавирусом, соблюдать пост без вреда для здоровья?

Гости редакции челябинской «Комсомолки» постарались ответить на эти актуальные сегодня вопросы.

Гости редакции подробно рассказали о правилах Великого поста. Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЭТО НЕ ГОЛОДОВКА, А ВОЗДЕРЖАНИЕ

Протоиерей Ярослав Иванов — настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Челябинске отметил, что этот пост называют Строгим, Великим, Твоим. Это периодом подготовки к Пасхе — самому большому празднику Христианского мира. Пост длится 40 дней, по образу и подобию того, как постился Христос в пустыне. И таким образом он определил для нас эту меру поста.

— Великий пост по своей строгости похож на двухнедельный августовский Успенский пост. Любой пост, и в особенности Великий, закладывает систему воздержания. Есть дни, в которые нельзя вкушать пищу... Но замечу, что Устав Великого поста определяется, как Устав Монастырский, — рассказал Протоиерей Ярослав. — Это означает, то, что определено для монастыря, определяется для монастыря. Что касается мирян, то здесь должен быть определенный опыт пощения. Организм должен уметь переносить нагрузки, связанные с воздержанием. И главное в этом плане — это руководство и правильная консультация. Не просто только лишь узнать о существовании поста и начать голодовку. Еще раз повторю — пост это не голодовка, а воздержание. Это не «спринт» на два-три дня, а «марафон», где нужно раскладывать свои силы. Выбирать продукты, которые помогут держать себя в форме. Сегодня таких продуктов очень много. Гастрономический выбор большой — и в городе и на селе.

УПРАВЛЯТЬ ЕСТЕСТВОМ

— Самая главная составляющая поста — это его духовная составляющая. Для чего человек постится? Для того, что учится управлять своим естеством, своей природой, своим телом во исполнение заповедей Христовых. Это означает, что если человек постится, но при этом злится, раздражается, гневается или несет какие-то другие пороки, и не пытается с ними бороться, то пост точно идет не на пользу.

Есть такая церковная присказка, когда батюшка на вопрос двум ссорящимся людям, что можно употреблять в пост. а что нельзя, отвести — вы только друг друга не ешьте.

Протоиерей Ярослав подчеркнул, что тем, кто поститься впервые, можно попробовать ограничивать себя лишь в течение недели. Скажем, первой или последней, страстной. Или ограничьтесь тремя днями. Если же, кто-то в течение жизни и так ест умеренно, то на период поста, к примеру, отказавшись от мяса, этого окажется достаточно.

— Понятно, что у нас верующих совсем другое отношение во время поста к питанию детей, к женщинам в положении, к тем, у кого хронические заболевания, к людям с тяжелыми условиями труда, к спортсменам, военнослужащим,- подчеркнул Протоиерей Ярослав.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЛКАМ

Врач-методист Челябинского областного центра медицинской профилактики Елена Гаер продолжая разговор, особо отметила- поститься должен только здоровый человек, и церковь всегда делала послабления тем, у кого имеются те или иные заболевания., что это крайне важно и в период коронавирусной инфекции.

Врач-методист Челябинского областного центра медицинской профилактики Елена Гаер. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— COVID-19 сегодня находится в стадии исследования. Но уже сегодня врачи уверенно заявляют, что пищевое воздержание для тех, кто болеет коронавирусом недопустимо. Хотя, скажем, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко полагает, что пост в период заболевания может быть полезен. Мнения ученых, специалистов разделились, но мы придерживаемся другой точки зрения. Пост больным коронавирусом воспрещен. И в период перенесенной инфекции поститься тоже не рекомендуется. Здесь не подходят какие-то ограничения в питании. Любое состояние заболевания не предполагает соблюдение постов — будь это хронические заболевания и тем более обострения.

Какими продуктами можно заменить животные белки? вполне подойдут и белки растительного происхождения: гречка, крупы, орехи, соя, фасоль, бобы и прочее. Но белки, получаемые из животных продуктов фактически нельзя восполнить. Но на период какого-то временного воздержания это будет вполне хорошая альтернатива.

— Раньше пост казался людям настолько естественным явлением, что, к примеру, в Москве в постные дни закрывались все мясные лавки. Но это не значит, что наступали голодные времена. В ход шли соленья, варенья, разные заготовки, сытные овощные блюда — ведь растительная пища тоже очень разнообразна.

ПОСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Чем можно порадовать семью, родных и близких в пост? Есть предложение.Менеджер по продвижению фабрики «Уральские пельмени» Полина Турчик рассказала о постных продуктах под маркой «Братцы вареники».

— Такие полуфабрикаты мы производим уже с 2006 года. Согласитесь, уже сам по себе продукт предполагает разнообразие вкусов. Мы создали довольно широкую линейку постных продуктов, которые можно включать в рацион во время постных дней — вареники с картошкой, картошкой и грибами, с капустой, сладкие вкусы — вареники с клубникой, черной смородиной и вишней. Продукт является постным из-за особой рецептуры. В изготовлении теста постной линейки мы не используем яйца и молоко. Продукт полезный и, несмотря на простую рецептуру, это не влияет на его вкусовые качества. Вкус мы дополняем натуральными ингредиентами и специями: лук, соль, перец. Ничего лишнего.

Менеджер по продвижению фабрики «Уральские пельмени»Полина Турчик. Фото: Валентина ВАГАНОВА

ДУХОВНАЯ РАБОТА

Протоиерей Ярослав еще раз напомнил, что пост – не время для безудержного веселья, чревоугодия и гастрономических изысков. Но это и не повод питаться однообразно. От чрезмерной аскезы душа благостнее не станет, а здоровье точно пострадает. Воздержание в пище – лишь часть духовной работы. Каждый человек знает свою меру. И, безусловно, даже малое ограничение даст свой плод. Если мы хотим большего плода, естественно, наши ограничения должны быть больше. Если человек просто ограничит себя в еде, а в остальной его жизни ничего не изменится, наверное, особого смысла такой пост не имеет

ДЛЯ СПРАВКИ

Из правил Великого поста

По самым строгим правилам поста в понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение: сырая пища без тепловой обработки и без масла, во вторник и четверг разрешена горячая постная пища без масла; в субботу и воскресенье — горячая постная пища с растительным маслом. При более мягком варианте поста во вторник и четверг разрешено добавлять в пищу растительное масло, а в субботу и воскресенье можно выпить немного вина.

В праздники — Благовещение, Лазареву субботу и Вербное воскресенье — разрешена горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба и рыбная икра, морепродукты и вино.Самый строгий пост — в Страстную неделю. Главные продукты, которые едят в пост: черный хлеб, некоторые крупы, овощи и фрукты, орехи, грибы, сухофрукты, мед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru