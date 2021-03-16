Умер Тимур Файзутдинов, воспитанник челябинского ХК «Трактор»

Фото: ХК "Трактор / страница ВК Тимура Файзутдинова

Умер 19-летний хоккеист «Динамо — Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов, бывший воспитанник челябинского «Трактора». 12 марта в матче МХЛ против ярославского «Локомотива» ему в голову прилетела шайба. После этого молодой капитан потерял координацию и упал на лед. Медики ринулись оказывать ему первую помощь, а затем на арену вынесли носилки — Файзутдинова положили и увезли в реанимацию.

Несколько дней врачи ярославской больницы боролись за жизнь хоккеиста, но его состояние было критическим, и положительной динамики не наблюдалось. Сегодня Тимур скончался в возрасте 19 лет.

Файзутдинов родился в Челябинске, с самого детства начал интересоваться хоккеем и заниматься в школе «Трактора». Там он тренировался до выпускного года, а позже переехал в Санкт-Петербург и дебютировал за «Динамо». Нынешний сезон Тимур начал в статусе капитана, всего за питерскую команду отыграл около 200 матчей на позиции защитника.

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