Сезон на троечку: в «Тракторе» подвели итоги «регулярки» и серии плей-офф

В тренерском штабе "Трактора" грядут изменения. Фото ХК "Трактор".

Выход в плей-офф, и поражение в первом раунде от уфимского «Салавата Юлаева». Челябинский «Трактор» завершил выступление в сезоне 2020-2021. Главный тренер клуба Анвар Гатиятулин и генеральный директор Иван Савин ответили на вопросы журналистов.

СПЕЦБРИГАДЫ НЕ СРАБОТАЛИ

Иван Савин положительно оценил выступление «Трактора» в регулярном чемпионате, но в плей-офф не получилось добиться результата. Хотя стояла задача минимум – выход во вторую стадию розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции. «Остались какие-то недосказанные чувства» - так высказался Иван Савин. Анвар Гатиятулин же оценил итоги «регулярки» на «троечку».

— Не сработала ключевая ставка: спецбригады большинства и меньшинства не сумели показать результат. А сегодня от этого во многом зависит успех. В плей-офф так и не выправили этот компонент игры, не воплотили задумки и наработки в жизнь. По самоотдаче же у меня нет ни к кому вопросов. Все выкладывались. Сейчас команда, особенно молодые игроки, продолжают тренировки и на льду и на земле. Тренировочный сезон продолжается, — отметил Гатиятулин.

В первом раунде плей-офф 2020-2021 "Трактор" уступил "Салавату Юлаеву". Фото ХК Трактор".

Главный тренер клуба, говоря о селекции, уже в преддверии нового сезона подчеркнул, что он сторонник стабильности, но все будет зависеть от ситуации на рынке игроков. Сейчас этот рынок довольно скудный.

Иван Савин прокомментировал и уход из клуба вице-президента по хоккейным операциям Олег Усачева, который всего год проработал в команде.

— Эта должность одна из главных, ключевых в команде, и мы будет еще более внимательно, требовательно и ответственно подходить к выбору человека на эту должность, — сказал Иван Савин.

У 10 ИГРОКОВ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ КОНТРАКТЫ

Гендиректор клуба также сообщил, что с начала мая контракты заканчиваются у 10 игроков, и пока нельзя сказать, с кем будут заключены новые соглашения, а кто покинет команду. Однако по двум фамилиям уже есть определенность — в команде не будет шведского форварда Понтуса Оберга и нападающего Максима Майорова. Иван Савин рассказал и о позиции клуба в отношении Анвара Гатиятулина, сказав, что пока руководство не намерено продлевать контракт с главным тренером после окончания соглашения (оно рассчитано было заключено в 2020-ом и рассчитано на три сезона). Савин также заметил, что в тренерском штабе «Трактора» в новом сезоне произойдут изменения, но фамилии новичков на тренерском мостике пока не сообщил.

БЮДЖЕТ ПРЕЖНИЙ

— Президент клуба, губернатор Челябинской области Алексей Текслер искренне переживал за команду, когда «Трактор» сражался в плей-офф с «Салаватом Юлаевым» и рассчитывал, что команда пройдет в следующий круг. Но итоги регулярного чемпионата президент клуба оценил положительно, — ответил на вопрос об отношении к результату команды губернатора региона Иван Савин.

Гендиректор «Трактора» сообщил, что увеличение бюджета команды в следующем сезоне не предвидится, равно, как и в ближайшие годы. Клуб рассчитывает сам зарабатывать деньги за счет доходов от коммерческих контрактов со спонсорами.

Легионеры "Трактора" стали лучшими бомбардирами команды. Фото ХК "Трактор".

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Кстати, недавно главный тренер «Трактора» отметил 45-летие. Анвар Гатиятулин, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки», — что игроки подарили своему наставнику, сказал, что никаких подарков не было, да он их и не ждал.

— Ребята просто звонили, писали сообщения с поздравлениями. Мне было приятно, — рассказал Анвар Гатиятулин.

Руководители «Трактора» также сообщили, что в ближайшее время команда традиционно закроет сезон традиционным матчем с болельщиками, вручит приз Зрительских симпатий, а на следующей неделе – после 29 марта в своей страничке в Инстаграм проведет прямую линию с болельщиками.

Руководители "Трактора" проведет Прямую линию с болельщиками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Болельщики могут задавать нам любые вопросы, острые, не острые. Мы на все ответим, — сказал Иван Савин.

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