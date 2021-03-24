Для спорта и здоровья: на Южном Урале новые спорткомплексы стали местом притяжения для детей и взрослых

Турнир по дзюдо в Карабаше собрал более тысячи юных спортсменов.

В минувшие выходные на площадке ФОК «Металлург» кипели борцовские страсти отрытого Всероссийского турнира по дзюдо.

На татами за награды боролись самые юные дзюдоисты, которые делают первые шаги в спорте – юноши и девушки от 9 до 12 лет. В этом году на турнир приехали более 1100 спортсменов, представляющих Челябинскую область, воспитанники спортшкол и клубов из 18 городов России! Одни только церемонии награждения по каждой возрастной группе заняли более получаса.

На турнире в Карабаше боролись и юноши и девушки.

— В прошлом году Карабаш впервые принимал такие детские соревнования, а в этот раз он приобрел масштаб действительно крупного Всероссийского турнира. Почти в три раза больше участников! И впервые на татами боролись не только мальчишки, но и юные дзюдоистки. Все было прекрасно организовано, на высшем уровне, — рассказывает тренер-преподаватель отделения дзюдо ФОК «Металлург» Денис Ибрагимов. — Для детей провели не только спортивную часть, но и экскурсии по городу: по Аллее Ветеранов. Здесь у нас показана вся история Карабаша. Все желающие прогулялись по новому торгово-развлекательному комплексу «Медь», могли сходить в кино. Турнир получился действительно ярким, масштабным. Приятно было смотреть на лица мальчишек, девчонок, их тренеров, когда они получали заслуженные награды.

Турнир по дзюдо был посвящён памяти сотрудников органов внутренних дел города Карабаша, погибших при исполнении служебных обязанностей (это дань памяти старшине Сергею Каторгину и прапорщику Игорю Быкову, которые в 2017 году ценой собственной жизни спасли утопающих на озере Аргази. Героев посмертно наградили орденами Мужества).

РАДЫ И ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ

Физкультурно-оздоровительные комплексы в Карабаше, Коркино, Варне, новые хоккейные коробки, воркаут-площадки, спортивные арены, бассейн. Все это за последние годы было построено и открыто в рамках социальных программ Русской медной компании, и в областном центре и в других территориях Челябинской области.

— Соревнования у нас проходят почти каждые выходные. Дзюдо, футбол, баскетбол, мини-футбол, бокс, гиревой спорт, хоккей — на новой площадке около нашего ФОК «Металлург»… Большой игровой зал, аналогичный тому, что работает в Коркино, позволяет проводить здесь турниры по многим видам спорта. Есть татами, ринг. Есть все оборудование для игровых видов спорта, — рассказывает старший инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» Оле Введенский. — Те, кто уже побывал у нас в Карабаше, снова связываются с нами, спрашивают, какие соревнования здесь будут проходить и как заявиться на турниры. Персонал строго следит за чистотой и порядком. «Металлург» у нас, как новенький. На радость работникам завода, жителям Карабаша и гостям.

Универсальный спортивный зал в ФОК "Металлург". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, в комплексе проводятся турниры в рамках заводской Спартакиады по различным видам спорта. Занятия для работников «Карабашмеди», для жителей города – бесплатные. Кстати, недавно на хоккейной площадке ФОКа прошел один из финальных матчей Детской дворовой хоккейной лиги (совместные проект ХК «Трактор» и Русской медной компании). Старшеклассники из Карабаша уже четвертый год подряд участвуют в этих ледовых баталиях, и не раз становились призерами этого популярного хоккейного турнира.

В холле ФОК «Металлург» целый стенд с наградами – кубками, медалями, грамотами, которые завоевали сотрудники комбината, участвующие в заводских Спартакиадах, взрослые и юные спортсмены. И это только за три года работы спорткомплекса.

ВСЛЕД ЗА ДЕТЬМИ ПРИХОДЯТ РОДИТЕЛИ

Тренер отделения футбола ФОК «Металлург» Владислав Парахин рассказал, что сотрудники комплекса являются и сотрудниками комбината «Карабашмедь». Имеют такие же льготы, премии, социальные гарантии, которыми располагают и работники Русской медной компании.

В новом спортивном комплексе в Карабаше успешно занимаются и дети и взрослые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владислав Владимирович гордится своими воспитанниками.

— К нам в Карабаш на турниры часто приезжают детские команды из других городов. У нас в регионе регулярно проводятся различные детско-юношеские турниры, и наши мальчишки постоянные участники таких футбольных состязаний. Есть в копилке и призовые места и успехи отдельных ребят и девчат, которых приглашают играть за сборные команды на зональных, всероссийских турнирах. Школьники занимаются всего два-три года, — фактически с момента открытия ФОКа, а уже показывают достойные результаты. Отличный комплекс, отличная площадка. Созданы все условия для тренировок, для соревнований, поэтому есть и достижения. Главное, что дети, подростки, молодежь занимаются спортом, укрепляют здоровье, ведут активный образ жизни, это главное. Многие заводчане приходят в тренажерные залы или зал фитнеса после работы, играют в футбол, волейбол, баскетбол. Заметил, что вслед за детьми часто к нам в ФОК на занятия приходят и их родители. К примеру, пока ребенок занимается в секции футбола, мама или папа ходят в тренажерный зал или на фитнес, — подчеркивает Владислав Парахин.

Тренировки по фитнесу одни из самых популярных в "Металлурге". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЕСТЬ СВОИ ЧЕМПИОНЫ

В секции футбола в Карабаше занимаются дети с 5-6 лет. Те, кто года на четыре постарше уже могут похвастаться своими достижениями. На их счету уже есть победы и призовые места на областных турнирах, двое ребят стали призерами отборочного этапа первенства России и вышли в финал этого престижного детского турнира. Есть и своя героиня команды – 11-летняя Яна Рабчук в Омске недавно стала победительницей Всероссийских соревнований и получила приз, как лучшая нападающая турнира. Тренируется вместе с мальчишками, и это, по словам тренера, только помогает оттачивать технику.

— Я во втором классе пришла в футбольную секцию. Видела, что одноклассники один за другим записываются на футбол. Узнала, что и есть и команды девочек. Почему бы не попробовать. Пришла к тренеру Владиславу Владимировичу Парахину вместе с папой. Узнали, когда будут проходить тренировки. Вот уже два с лишним года занимаюсь здесь в «Металлурге». — делится впечатлениями Яна Рабчук. — Футбол мне нравится. Здесь нужно не только уметь быстро бегать и уметь обращаться с мячом, но еще и думать о комбинациях, о своих действиях на площадке, обо всей команде. Нам так тренер говорит. И мы стараемся его слушать и делать все правильно.

Одни из лучших юных футболистов ФОК "Металлург". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Зимой мы играем в здесь зале, летом еще и на искусственном футбольном газоне около «Металлурга». Хоккейный корт у нас можно сказать универсальный. На его месте монтируют площадку для мини-футбола. Уже скоро в Карабаше начнется и строительство бассейна, — добавил Владислав Парахин.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Физкультурно-оздоровительные комплексы, открытые за последние годы в рамках реализации социальных программ Русской медной компанией в Карабаше, Коркино и Варне, действительно стали местом притяжения для жителей городов, гостей со всех уголков Южного Урала и других регионов. Сегодня здесь работают секции и отделения по различным видам спорта, проводятся разнообразные турниры для участников всех возрастов. В спорткомплексах каждый находит себе занятие по душе. Кто-то соревнуются, тренируется, готовясь к предстоящим стартам, другие - занимаются, укрепляют здоровье в тренажерных залах, фитнес-центрах или в бассейне (ФОК с бассейном открыт прошлым летом в Варне, а с 10 марта он после снятия ряда санитарных ограничений начал работать в обычном режиме). Такие крупные многофункциональные спортивно-физкультурные центры, социально значимые объекты построены и открыты в территориях присутствия Русской медной компании.

Тренажерный зал в Карабаше оборудован по последнему слову техники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К примеру, в ФОК «РМК» в Коркино, который был открыл в сентябре 2018 года, традиционно проводятся первенства Челябинской области по боксу. В этом году более 150 участников в возрасте до 14 лет боролись в Коркино за путевки на первенство Уральского федерального округа и сразу пять воспитанников ФОК «РМК» стали победителями этого турнира и вошли в состав сборной команды региона.

В Коркино традиционно проходят крупные турниры по боксу.

Кстати, в 2018-ом на открытии комплекса всех приветствовали легенды мирового бокса Майк Тайсон и Константин Цзю! А физкультурно-оздоровительный комплекс в Варне с двумя бассейнами для детей и взрослых начал работать в июле 2020-го и он также стал знаковым объектом для всего района. Сегодня в спортивных секциях здесь занимаются не только жители Варны, но и ближайших поселений. В бассейне проходят соревнования муниципального и областного уровня.

Легенда бокса Майк Тайсон на открытии ФОК в Коркино.

ДЛЯ СПРАВКИ

Многофункциональные Физкультурно-оздоровительные комплексы РМК

Спорткомплекс «Металлург» (Карабаш, открытие 2017 год): площадь 2 000 кв. м., открытая арена - более 5 000 кв.м. В крытой части - многофункциональная площадка для игровых видов спорта и зона для занятий единоборствами, тренажерный зал, залы для бодибилдинга, гиревого спорта и фитнеса, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой арене - футбольное поле с искусственным газоном, площадка для стритбола и зона воркаута, беговые дорожки, трибуны на 250 мест. В зимнее время на стадионе работает хоккейный корт.

Спорткомплекс РМК в Карабаше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ФОК «РМК» (Коркино, открытие 2018 год): площадью 2,5 тыс. кв.м., открытая арена 6 000 кв. м. В здании - зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой площадке - поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут площадки, а также детская игровая зона.ъ

ФОК "РМК" в Коркино.

Спорткомплекс «РМК» (Варна, открытие 2020 год): площадь 2,5 тыс. кв. м., две чаши бассейна - детская десять на пять метров и 25-метровая взрослая чаша с четырьмя дорожками. В спорткомплексе работает современный тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские комнаты.

Спорткомплекс РМК в Варне.

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