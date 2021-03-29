Без денег в кармане: челябинка самостоятельно выучила испанский и переехала в Барселону

Челябинска Евгения Козловская переехала в Испанию семь лет назад. Фото: из архива героя публикации

31-летняя челябинка Евгения Козловская несколько лет назад переехала жить в Барселону без денег в кармане и знания языка, но это не помешало ей найти свое призвание. В чужой стране девушка отказалась от развития в найме и теперь работает на себя, помогая другим людям начать говорить на испанском. Как ей удалось освоиться за границей, было ли желание вернуться на родину, и почему она считает, что европейцы больше подвержены стадному инстинкту — в материале КП-Челябинск.

«Стало обидно за себя»

Девушка советует переезжать в чужую страну с четким планом. Фото: из архива героя публикации

Интернациональная жизнь стала привлекать девушку в подростковом возрасте. Тогда многие ровесники уже свободно владели тем же английским, а она и два слова связать не могла, хотя проблем с изучением языков у челябинки никогда не было. Твердая четверка. Серьезное решение исправить ситуацию она приняла только через несколько лет, когда на боковушке в плацкартном вагоне поезда «Москва-Челябинск» встретила девочку-волонтера из Испании.

— Это событие стало ключевым, — говорит Евгения Козловская. — Испанка ехала в Златоуст вместе с другими студентами-экологами. Они были разбросаны по разным вагонам, а их куратор периодически ходила и проверяла, все ли в порядке. Попутчица была младше меня на пару лет, ей было 18-ть, и она не понимала, что делать с матрацем и постельным бельем. Естественно, мне стало интересно. Насколько это было возможно на моем корявом английском, предложила ей помочь. Подружились, и все 2,5 дня, что были в пути, общались: что-то писали на листочке, что-то рисовали. Оказалось, что на тот момент она уже год пожила в США, прекрасно говорила на английском. Мне стало так грустно и обидно за себя, и вот тогда я приняла серьезное решение взяться за язык.

В Челябинске Жене не с кем было практиковаться. Но от цели не отступила. Сначала на специализированных сайтах с грамматикой делала упражнения, а потом перешла в чаты, где можно было переписываться со всем миром. С их помощью довела уровень английского до приличного уровня, не выезжая за границу.

Челябинка свободно говорит на четырех языках. Фото: из архива героя публикации

Сейчас девушка свободно говорит на четырех языках: русском, английском, португальском и испанском.

«Первый год был совсем не сладенький»

В Испанию Евгения переехала семь лет назад. Тогда ей было 24 года. Говорит, что это было спонтанное решение, и никакого плана на тот момент не было. Только стремление к интернациональной жизни и трепет к Барселоне. Город полюбился девушке во время отпуска.

В Испании Евгения нашла новое увлечение — скоростное катание на роликах. Фото: из архива героя публикации

— Судьба и забросила меня в Барселону, поэтому язык пришлось учить, — рассказывает Евгения. — К тому моменту я уже освоила португальский, который очень похож на испанский. Но из-за этого было и легко, и сложно. Первый год в Испании, если честно, вообще был совсем не сладенький. Все было непонятно, через тернии к звездам. Отсутствие плана — моя ошибка.

Сначала на чужбине у Евгении был англоговорящий круг общения. В освоении языка это только мешало, и первые девять месяцев жизни в Испании девушка возвращалась в Россию. Не понимала, чего хочется больше — остаться жить за границей или вернуться домой.

— Потом поняла, что проблемы везде одни, — вспоминает Евгения. — В итоге решила: раз заварила кашу, надо доводить дело до конца. Взяла себя в руки, вернулась в Испанию и записалась на языковые курсы. Они и помогли мне разговориться. После уроков сидели с ребятами и педагогами на террасе, пили кофе, болтали на испанском. Слетел какой-то блок.

«Приехала искать себя»

В Испании челябинка давно чувствуется себя как дома. Фото: из архива героя публикации

В России Женя работала преподавателем в школе танцев Аллы Духовой Todes. Но не побоялась оставить интересную работу и начать жизнь с чистого листа. Девушка не скрывает, что с первого дня понимала, что одна в чужой стране: без денег, связей и знакомых.

— Но я для этого все и оставила, чтобы найти себя в новой жизни, — продолжает челябинка. — Но должна сказать, что приезжать без плана — плохо. Хотя это впоследствии влияет на характер. Сейчас мне море по колено и вообще никакие истории не удивляют. У меня изначально была цель — интернациональная жизнь. Я ее искала, и получила. Живя в Барселоне, складывалось ощущение, что путешествуешь по миру. В этом городе я повстречала людей почти со всех стран.

В Испании приходилось выкручиваться. Зарабатывать на жизнь, искать жилье и заводить новых знакомых. Женя начала преподавать русский язык как иностранный, потом подключила английский, испанский. Трудилась переводчиком на сопровождении и стартап-проектах, в сфере туризма специалистом по работе с клиентами.

Не всегда все было гладко. Даже в родной стране найти работу не всегда легко, а тут чужая. Но родным о сложностях Евгения предпочитала не говорить — берегла от переживаний. Говорит, что по натуре все в семье «вольные орлы» и любые начинания каждого только поддерживают.

— Полтора года назад решила оставить только испанский язык, и еще до пандемии начала свой онлайн-проект, — продолжает Евгения Козловская. — продолжаю развиваться и расти. Мама у меня, кстати, была литератор, преподавала русский язык и литературу, так что преподавание во мне, мне кажется, генетически заложено. Это мое.

«Абсурдно высокие цены»

Переезжать в Испании Жене приходилось раз 11-12. Снять квартиру в Барселоне — не проблема, но надо быть готовым к диким ценам. С учетом залога за пару месяцев, агентских взносов и оформления документов, нужно иметь в кармане хотя бы 5000 евро. Поэтому девушка долго снимала комнату.

Единственное, что смущает Женю в жизни в городе ее мечты — цены. Фото: из архива героя публикации

Из-за дороговизны Евгения вместе с супругом Даниэлем (он наполовину венесуэлец и итальянец), котом и кошкой в разгар пандемии переехали из Барселоны в Аликанте.

— Неоправданно дикий, абсурдный ценник на все, который уже просто невозможно было выдерживать, — признается челябинка. — Мы просто дарили деньги коммунальщикам: приходили счета за свет в 550 евро, и 400-500 — за воду. Это не нормально, когда ты экономишь на ресурсах и постоянно зажимаешь себя. Начинаешь вызывать независимых электриков. В итоге — бюрократия, все разводят руками и говорят: «Ребят, мы помочь вам не можем». Для Испании это типичная история. Жизнь в Барселоне и Аликанте в плане цен — небо и земля. Но по Барселоне я очень скучаю, это мой дом, то место, где я сформировалась в моей новой жизни. Если когда-нибудь там разберутся с ценами, возможно, когда-нибудь туда вернусь.

«Иностранцы не кусаются»

В Испании Женя встретила свою любовь. Фото: из архива героя публикации

В Испании девушка нашла свою любовь. История знакомства Евгении с супругом интересная. Даниэль был в латиноамериканском баре, когда челябинка пришла туда с подругой, чтобы поздравить с Днем рождения друга-бармена.

— На самом деле, родился он в другой день, просто не умел пользоваться Facebook — поставил на личной странице неправильную дату, — вспоминает Женя. — Поэтому меня там быть не должно было, но так получилось. Познакомились, а через месяц пошли на первое свидание.

Когда спрашиваешь, не страшно ли было знакомиться с иностранцем, смеется: «А чего тут страшного? Они не кусаются».

— Это наоборот интересно, — продолжает она. — Не только в плане отношений, а в целом. Всегда всех расспрашиваю об их странах, культуре. Если говорить о романтических отношениях, то испанцы — это не совсем мое, как я поняла. Латинцы как-то ближе к нашей культуре. Они романтичные, заботливые, берут на себя ответственность.

«Европейцы живут как стадо»

В пандемию коронавируса в Испании челябинка испытала весь спектр эмоций. Сначала было интересно, потом отчаяние, которое сменило смирение, а сейчас Женя уже даже перестала следить за новостями. Говорит, бесконечная смена ужесточения с послаблениями «ковидного» режима успела надоесть.

Евгения — очень активная девушка. Фото: из архива героя публикации

— А сейчас уже даже не слежу за новостями, — признается Евгения. — Сначала два месяца сидели, и нас вообще не выпускали, а потом послабление пошло. Но тут постоянные качели: то откроют, то закроют. В Аликанте сейчас, например, комендантский час с 10 вечера до шести утра. До 1 марта все магазины, кроме супермаркета, аптек, оптик и ветеринарных клиник, закрывались в шесть вечера, а сейчас они работают до 20:00.

По словам Евгении, ношение маски везде — обязательно, а за несоблюдение мер безопасности — дичайшие штрафы. На узкой дорожке люди обходят друг друга стороной.

— Встанут за три метра, подождут, пока ты пройдешь и только потом проходят, — объясняет Женя. — В этом есть большое различие европейских и русских. Европейцы (это я за последний год поняла) больше подвержены стадному инстинкту и чаще делают во все, что им говорят. Русский человек все-таки не такой: мы сначала анализируем информацию и не доверяем всему, что звучит из телевизора или пишут в газетах. Европейцы — нет. Они свято верят в ту информацию, которая поступает из СМИ.

«Вернуться в Россию не хочется»

Возвращаться в Россию душка не планирует. Фото: из архива героя публикации

Но все те плюсы, которые есть в Испании — открытые люди, климат, чистота на улицах, организация — Евгении намного ближе, чем серая российская действительность, психоз и угрюмые лица прохожих.

— Вернуться в Россию мне бы не хотелось, — говорит Женя. — Видна разница: когда видишь расслабленных людей в Испании, их отношение к жизни, понимаешь, почему они долгожители. Они наслаждаются своей жизнью, солнышком, едой и даже ожиданием опаздывающих на встречу людей. У них на первом месте собственное «я»: «Я не напрягаюсь, я никому ничего не должен, я сначала позабочусь о себе, а потом подумаю о других». И это не про эгоизм, а про здоровую любовь к себе. Они не видят смысла в пустой трате нервов. Это, кстати, порой бесит русских, привыкших к другому отношению к жизни. Испания точно не подойдет для жизни угрюмым людям.

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