Названы топ-10 вакансий в Челябинской области, где обещают зарплату в 200 тысяч рублей

Кем пойти работать, если хочется много зарабатывать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что больше всего волнует человека, который ищет работу? В первую очередь, конечно же, зарплата. На втором месте после доходов — график. Согласитесь, прельщает возможность трудиться всего несколько часов в день и при этом зарабатывать как можно больше!

По статистике, москвичи хотят получать в месяц около 300 тысяч рублей. Регионы чуть поскромнее, но не готовы отставать от столицы. Тем более, что уровень жизни постоянно растет и запросы тоже. Мы покопались в базах вакантных рабочих специальностях на популярных сервисах и готовы назвать Топ-10 вакансий в Челябинской области с заплатой в 200 тысяч рублей.

Риелтор/ агент/ менеджер по недвижимости

Такие специальности в топе однозначно последние несколько десятилетий. В Челябинске им обещают доход от 50 до 200 тысяч, а то и 300 тысяч рублей в месяц.

Чтобы максимально зарабатывать на такой должности, нужно все время искать, созваниваться и встречаться с клиентами, консультировать их по сделкам, вариантам покупки или аренде жилья.

Какие плюшки только не предлагают риелторские агентства Челябинска, чтобы заполучить толкового соискателя: от статуса партнера до курсов по актерскому мастерству.

А еще, как правило, им предлагают гибкий график работы. Но при этом работодатель указывает, что «деньги просто так никому не достаются» и «нужно выкладываться на все 150 и даже 200% каждый день», при свободном-то режиме.

Соискатели от мала до велика часто клюют на заманчивое предложение риелторских контор, но только единицы остаются на рынке недвижимости. Поиск риелторов на порталах вакансий никогда не прекращается.

Smm/ контент-менеджер

Вторая, на взгляд «Комсомолки», топовая и, к тому же, современная профессия. Челябинские контент-менеджеры зарабатывают от 45 до 270 тысяч рублей в месяц.

Задачи Smm-щика: разрабатывать контент-план, вести и модерировать аккаунты компании во всевозможных социальных сетях, увеличивать продажи, общаться с подписчикам, проводить мониторинг конкурентов и еще, примерно, 10 обязанностей по продвижению и созданию положительного имиджа работодателя.

Чтобы максимально зарабатывать на этой вакансии, нужно быть грамотным, знать основы маркетинга, уметь работать в графических и видео-редакторах и иметь соответствующий опыт. От него напрямую зависит доход Smm-специалиста.

Коммерческий директор

Месячная заработная плата в руководящей должности от 200 тысяч рублей. Деньги в обмен на внушительный опыт работы в конкретной сфере + амбициозность.

Работодатели ждут коммуникабельного человека, «жадного до личных результатов», вызывающего доверие клиентов и вдохновение сотрудников‚ способного отстаивать все и вся.

Заместитель начальника участка

Работодатели предлагают своим замам до 280 тысяч рублей. Соискателю пригодится высшее профессиональное горное или строительное образование, стаж работы на инженерно-технической должности не меньше 3 лет и руководящий опыт.

Обычно таких специалистов ищут по всем регионам и им предлагают вахтовый метод работы в Амурской области, Алтайском крае, Забайкалье. Проезд, проживание и питание оплачивает компания.

Что должны уметь челябинцы, которые хотят получать от 200 тысяч рублей в месяц. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Руководитель службы/ подразделения/ производства

Руководящие специалисты всегда ценятся хорошо. Их месячный оклад в Челябинске и области начинается от 200 тысяч рублей. Но и требований к таким работникам предъявляется не мало. Помимо высшего образования, обязателен опыт успешной профессиональной карьеры от 5-ти лет в должности руководителя службы или проекта, зависит от сферы деятельности.

Ведущий iOS-разработчик

IT-компании готовы платить своим разработчикам 200 тысяч рублей и выше. Чтобы их получать, нужны продолжительный опыт разработки и знание профессиональных инструментов на высоком уровне.

Взамен продуктивному труду работодатели предлагают корпоративное обучение английскому языку, оборудованное рабочее место с профессиональными инструментами, компенсацию питания, бесплатные корпоративные мероприятия и даже помощь с релокацией (одно из оптимальных решений проблемы дефицита кадров. — Прим. ред.)

Ведущий web-программист/ ведущий программист баз данных

Создание компьютерных программ в Челябинске ценится от 250 тысяч рублей. И работать можно из дома. Вот оно, казалось бы, рыбное место! Но такое заманчивое предложение подойдет далеко не каждому. Профессиональный сленг и большое количество аббревиатур в описании вакансии распознает только знающий специалист. У кандидатов должен быть стаж работы около 6 лет.

Врач анестезиолог-реаниматолог

Медицинская профессия выбилась в рейтинг высокооплачиваемых из-за пандемии. Сегодня врачи этой категории, работая с пациентами COVIID-19 в Челябинской области, получают в от 28 до 260 тысяч рублей в месяц.

Зарплата врача анестезиолога-реаниматолога зависит от стажа, квалификации, количества смен и их продолжительности. Трудиться для дохода в 200 тысяч рублей придется не мало.

У врачей теперь тоже есть возможность хорошо зарабатывать. Коллаж: Сергей Зверев.

Менеджер по продаже спецтехники/ оборудования/ услуг и пр

Пожалуй, самая популярная и часто всплывающая вакансия при поиске работы. Однако не всегда понятно, чем конкретно придется заниматься сотруднику, и сколько он в итоге получит. Зарплата таких специалистов в Челябинске варьируется от 20 до 300 тысяч рублей в месяц. И зависит от фиксированного оклада + % от продаж по итогам работы.

Хороший менеджер, по мнению работодателей, должен грамотно излагать свои мысли, уметь сходиться с людьми, знать специфику продаж в b2b сегменте (business to business — в пер. с англ. бизнес для бизнеса. — Прим. ред.) и понимать специфику компании. Опыт для менеджера часто не обязателен. А еще он может работать из дома.

Менеджер по работе с бизнесом/ региональный/ торговый представитель

И эти менеджеры попали в топ-10 высокооплачиваемых вакансий в Челябинской области с заплатой в 200 тысяч рублей. Торговый менеджер получает в нашем регионе от 60 до 200 тысяч или даже до 300 тысяч рублей в месяц.

Основные требования к соискателям: развивать бизнес в регионе и выполнять план продаж. Сюда же часто входит контроль за дебиторской задолженностью, ведение переговоров, взаимодействие с потенциальными клиентами, презентация продукта на мероприятиях и личных встречах. Самое главное — это желание и стремление научиться продавать и стать хорошим спецом в этом деле. От продаж и будет зависеть то, сколько вы получите: 60 или 260 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru