Многие впервые увидели флюорограф: бездомных в Челябинске проверили на туберкулез

Некоторые бездомные никогда не проходили флюорографию. Фото: Другая медицина

Челябинский фельдшер Евгений Косовских четыре года добивался, чтобы его подопечные прошли флюорографию. Бездомные особенно подвержены туберкулезу, но сделать рентген легких не могут — нет паспорта и полиса. А если они начнут повально болеть, зараза быстро распространится по городу.

— Идея провести обследование родилась сразу же, как только начался проект, когда я еще один выезжал с сумкой. Потому что были люди, которые кашляли кровью, часто болели простудными заболеваниями. Я долго пытался договориться со всеми организациями, чтобы нам помогли. И вот только через четыре года этот вопрос решился, — рассказал Евгений Косовских КП-Челябинск.

Организовать акцию помогли глава города Наталья Котова, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко и Челябинские энергосети. Фото: Другая медицина

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом возле дома проекта «Другая медицина», на Марченко, 11 б, развернулась первая в городе акция по проверке бездомных на туберкулез.

— Кто-то из наших подопечных не делал флюорографию два года, кто-то 10 лет, а кто-то ни разу в жизни. Как наш Боря, которому 32 года, — отмечает Евгений. — Бездомных мы, конечно, готовили, говорили им, что это для вас, что на акции будете только вы. Кто-то сдавал бутылки, банки, чтобы собрать деньги на проезд и доехать до нас. Для них это было целое событие.

Участникам акции раздавали памятки, как защититься от туберкулеза. Фото: Другая медицина

На мероприятии можно было пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатит В и С. Фото: Другая медицина

По словам Доктора Жени, врач и медсестра, проводившие обследование, тоже были подготовлены заранее.

— Не все же медики готовы работать с бездомными, что скрывать. Но эти специалисты уже сами были положительно настроены к бездомным. Они были очень спокойны, ласковы, терпеливы, потому что пока бездомный разденется... Он же носит на себе почти всю одежду, которая у него есть. Бездомные были рады, что их поняли, услышали, никто им ничего лишнего не говорил, никто на них не кричал. И я думаю, в следующий раз они пойдут на обследование без всяких проблем.

Обследование проводили специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска. Фото: Другая медицина

Флюорографию прошли 15 подопечных «Другой медицины». Палочку Коха не нашли ни у кого. Лишь у одного бездомного выявили правостороннюю пневмонию, его осмотрел доктор и назначил лечение. В больницу мужчину, конечно, не госпитализируют без документов. Но волонтеры обеспечили его лекарствами, а присмотрят за ним в реабилитационном центре.

У одного из 15 подопечных выявили пневмонию. У остальных патологий нет. Фото: Другая медицина

Обследовались на мобильном флюорографе и полсотни жителей района: среди них большая часть пожилые и маломобильные люди. Чтобы участники акции не испытывали дискомфортна, организаторы разделили время приема «домашних» и бездомных пациентов.

Доктор Женя надеется, что акцию «Другой медицины» переймут и другие города.

В акции поучаствовали много пожилых людей, которым удобнее пройти обследование в соседнем дворе, чем ехать в поликлинику. Фото: Другая медицина

СПРАВКА КП

По данным Челябинского областного противотуберкулезного диспансера, в прошлом году туберкулез выявлен у 1263 южноуральцев. Для сравнения, в 2019 году было зафиксировано 1665 случаев. Динамика положительная, заболеваемость в регионе снижается. Однако врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики и регулярно обследоваться. Туберкулезом может заразиться любой человек вне зависимости от социального статуса: лишь 10% выявленных случаев — люди без определенного места жительства.

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