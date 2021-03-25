В Магнитогорске 12-летняя школьница помогла полицейским задержать грабителя

Юная школьница, которая помогла задержать грабителя, занимается восточными единоборствами. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске 12-летняя школьница возвращалась домой со школы, как вдруг услышала крик о помощи. Повернувшись в сторону звуков, она увидела молодого парня, который бежал с меховой шубой в руках. Девочка решила преследовать грабителя. А тот через несколько шагов бросил похищенную вещь и убежал.

На место происшествия прибыли полицейские. Девочка передала им шубу и рассказала, в каком направлении побежал грабитель. В скором времени преступник был задержан.

— Задержанным оказался не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 24-летний житель Агаповского района. Шубу он похитил из медицинского учреждения, чтобы в дальнейшем реализовать, а денежные средства потратить на собственные нужды. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Школьница, которая помогла задержать грабителя, занимается восточными единоборствами. На одну из тренировок к ней приехал помощник начальника УМВД по Магнитогорску Сергей Брыков. Он вручил девочке и ее тренеру благодарственные письма.

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