Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 марта 2021: в регионы завезут новый препарат от ковида

Без бахил на вакцинацию в ТРК не впускают Фото: Кирилл САДЫКОВ

Борьба с коронавирусом в Челябинской области идет полным ходом. Власти региона поставили себе план до 1 сентября провакционировать около 1,5 млн жителей Южного Урала. Чтобы ускорить процесс, начали ставить прививки в торговых центрах, а также проводить запись на процедуру через госуслуги.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 135 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. Всего с начала пандемии в на Южном Урале COVID-19 заболели 55 845 человек.

Накануне врачи выписали 187 пациентов. А общее количество победивших коронавирус в регионе составило 49 421 человек. Под присмотром врачей остаются 4 087 зараженных.

За сутки скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 7 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В минувшие выходные в челябинском ТРК «Алмаз» прошла массовая вакцинация от коронавируса, на которой привились 195 человек. Стало известно, что теперь это мероприятие вновь повторится. Но помимо самого «Алмаза» к вакцинации также подключится и еще одно заведение. Об этом вчера, 25 марта, в эфире радиостанции «Business FM Челябинск» заявила вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— На вакцинацию южноуральцы идут активно, особенно пожилые. Очень хорошо показала себя кампания в ТРК: за шесть часов было привито 195 человек. Поэтому мы эту практику, безусловно, расширим. В ближайшие выходные еще один торгово-развлекательный комплекс примет у себя вакцинальную бригаду, — рассказала Ирина Гехт.

Какой именно торговый центр будет принимать у себя вакцинацию, пока неизвестно. Об этом сообщат в ближайшее время.

Напомним, челябинцы, которые сделали прививку в ТРК «Алмаз», будут получать второй компонент вакцины в ОКБ № 2, поскольку врачи именно этой больницы работали на прошедших выходных. О ревакцинации в самом торговом центре пока речи не идет. Дело в том, что препарат, который вводят второй раз отличается от первого. Но если это станет возможным, то людей нужно будет разделять в очередях и проводить дополнительную работу.

После прививки в ТРК челябинцы получили вот такие листы с рекомендациями Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вчера, 25 марта, началось массовое производство третьей российской вакцины против COVID-19 - прививки «КовиВак». Это значит, что теперь ею будут прививать население. Поступит препарат в регионы страны в течение ближайших дней.

Между тем, судя по откликам в соцсетях, у «чумаковской» вакцины, ласково прозванной в народе «ЧуВак», уже есть немало поклонников. В чем особенности этой прививки и почему ее так ждут? Подробнее об этом читайте в материале от столичной редакции КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 марта 2021 года.

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