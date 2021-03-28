В Челябинске эвакуируют машины из-под нового знака «Парковка для инвалидов», которого еще нет в ПДД

Новые знаки установили в центре Челябинска. Фото: Юрий Панченко

В Челябинске и в других городах России ставят новые знаки «Парковка для инвалидов» — с пиктограммой колясочника в правом нижнем углу. Эти знаки есть в ГОСТах, но отсутствуют в ПДД. Для автомобилистов знак непривычен, к тому же взглядом плохо считывается мелкое изображение внизу. Водители оставляют машины под указателями, а вскоре в ужасе выскакивают из здания, заметив что их авто задерживают госавтоинспекторы. Автоюрист Юрий Панченко объяснил, могут ли наказывать водителей за нарушение нового знака.

По словам автоэксперта, знак и табличку решили объединить из экономии. Это было сделано еще год назад.

— Изменили только ГОСТ, который касается внешнего изображения знаков. У нас есть стандарт по описанию знаков, и есть Правила дорожного движения. Так вот, ни в стандарт по описанию знаков, ни в Правила дорожного движения данный знак не ввели. То есть, его изображение есть, а что оно означает, нигде описания нет. По этой причине он до сих пор, скажем так, не узаконен. Да, есть пожелания государства, чтобы такой знак появился, но фактически ничего кроме изображения пока нет, — объясняет Юрий Панченко.

Соответственно, раз знака в ПДД нет, то и наказывать за его нарушение нельзя. Однако машины из-под него увозят на эвакуаторах.

— Я работаю сейчас на Свободы, 83, там рядышком на Карла Маркса есть две парковки, которые обозначены данным знаком. С обеих парковок регулярно эвакуируют автомобили, я это видел. Но меня напрямую это не касалось, и я не имею право во все это вмешиваться по закону.

Автоюрист отмечает, что в Москве и Московской области уже есть практика по обжалованию наказаний за незаконную парковку. И суд вставал на сторону автомобилистов.

Когда новый знак введут в Правила дорожного движения, пока неизвестно. Эксперт объясняет, что обычно массовые поправки вносятся перед Новым годом. То есть, раньше декабря вряд ли будут какие-то изменения.

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