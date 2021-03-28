Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 марта 2021: неблагополучная ситуация по ОРВИ и убытки олигархов из-за ограничений в детских лагерях

Чтобы не заболеть, помните о профилактике: носите маски и укрепляйте иммунитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус медленными темпами отступает. Число заболевших уменьшается, а число выздоровевших растет. Так, за сутки диагноз подтвердился у 134 человек, вылечились при этом 178. Всего за время пандемии COVID-19 победили 49 924 жителя области.

По данным регионального минздрава на утро 29 марта, количество заболевших в регионе достигло 56 250 человек. Борьбу с вирусом продолжают 3965 южноуральцев.

Накануне скончались девять пациентов. У семерых из них смерть наступила от коронавируса, а у двоих — от сопутствующих заболеваний, которые усугубил ковид. Всего за время пандемии умерли 2319 жителей региона.

Скриншот: коронавирус74

Рекордсменами по числу заболевших за сутки остаются Челябинск (48 новых случаев), Магнитогорск (16 случаев) и Миасс (13 случаев).

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

ПРОСТУДНЫЙ СЕЗОН

С приходом тепла начало расти число простудных заболеваний. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области оценивает ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом как неблагополучную.

— По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную «негриппозную» этиологию и обусловлена циркуляцией преимущественно вирусов парагриппа и риновирусов, — сообщили в ведомстве.

Сколько южноуральцев болеют респираторными заболеваниями в Роспотребнадзоре не уточняют.

ОЛИГАРХИ ПРОСЯТ СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ЛАГЕРЕЙ

Владельцы заводов, которые организуют детский отдых в пандемию, пожаловались, что потеряли большие деньги из-за закрытия лагерей в пандемию. По подсчетам бизнесменов, убытки составили более 100 млн рублей. По мнению олигархов, в этом году ситуация может повториться — ограничения из-за коронавируса по-прежнему действуют. Бизнесмены выступили за отмену или хотя бы корректировку требований.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что уже опубликован проект постановления о смягчении ограничений. Так, наполняемость планируется увеличить до 75% (в прошлом году 50%), также хотят отменить режим обсервации для сотрудников лагерей — они смогут выезжать за пределы лагеря при условии, что будут каждую неделю сдавать тесты. В лагерях дневного пребывания наполняемость сможет быть до 100%.

Областная комиссия по организации летней оздоровительной кампании состоится 1 апреля. На ней власти решат, когда начнется детский отдых, и как он будет проходить в этом году.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 марта 2021 г.

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