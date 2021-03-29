Смог vs Курчатов: Челябинская область может попасть на купюру в 5000 рублей

Со временем, по задумке ЦБ, все купюры будут в едином стиле Фото: "КП" Архив

Уже в следующем году в кошельках челябинцев захрустят обновленные купюры — с новыми городами и видами. Банк России решил выпустить 12 модификаций банкнот разного номинала. На одной из них — пятитысячной — появится Екатеринбург. Он будет размещен на лицевой стороне, а вот на оборотной будут виды и достопримечательности Уральского федерального округа. У Челябинской области есть все шансы попасть на деньги. Горожане вовсю обсуждают, какие виды города нужно разместить на купюрах. Не обходится и без иронии. КП-Челябинск прикинул, как будут смотреться на пятитысячных смог, кучи снега и заводы.

Зачем менять деньги

Как рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, менять банкноты нужно для лучшей защиты. Всего ЦБ выпускал 12 новых модификаций. При этом банкноты образца 1997 года и их ранние модификации из обращения не изымались — они выбывали естественным путем в силу ветхости и уничтожались в процессе сортировки и обработки. Сейчас в обороте находятся два варианта банкнот номиналом 5000 рублей, три — 50, 100 и 1000 рублей, четыре варианта 500 рублей.

Челябинск - город промышленный. И городской пейзаж не обходится без труб. Коллаж: Сергей Зверев

— Дизайн банкнот, которые сейчас обращаются (кроме 200 и 2000 рублей), разрабатывались еще в начале 90-х годов. В свое время предполагалось, что их заменят денежными знаками более современного вида, но в силу ряда причин этого не произошло. Так, банкноты в 500 рублей выпустили 1 января 1998 года, 1000 рублей — в 2001 году, 5000 рублей — в 2006 году, — разъяснил Михаил Алексеев.

Защитный комплекс на новых модификациях будет примерно таким же, как на купюрах в 200 и 2000 рублей. Это ко всему прочему создаст стилистическое единство бумажных денег в России. Кстати, дизайн модернизированных купюр тоже будет похож. Так, к 2030-2035 году, по задумке ЦБ, все российские деньги будут более единообразными и современными.

Урал - опорный край державы. Вот только разваливается все. Коллаж: Сергей Зверев

Модернизированные банкноты запустят в обращение уже в 2022 году (сначала 100 рублей), в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей. Самыми последними — в 2025 году — выпустят 10 и 50 рублей.

Почему до сих пор на деньгах не было Урала?

В то время, когда проектировали банкноты, административно-территориального разделения России на укрупненные федеральные округа еще не было. Города, которые находятся в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном округах представлены на банкнотах семи номиналов из девяти имеющихся. Южный и Сибирский округа представлены Севастополем и Красноярском.

Недостроенный конгресс-холл еще долго будет напоминать о провале с саммитами ШОС и БРИКС. Коллаж: Сергей Зверев

— Три федеральных округа — Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский — вообще не представлены в банкнотном ряду, — говорит Михаил Алексеев. — Теперь 10, 500, 1000 и 5000 рублей будут существовать в двух вариантах: нынешнем, на которых размещены соответственно Красноярск, Архангельск, Ярославль и Хабаровск. И в новых вариантах, на которых появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Появятся изображения достопримечательностей тех федеральных округов, в которых находятся города, представленные на лицевых сторонах.

Этой весной визитная карточка Челябинска - кучи грязного снега. Коллаж: Сергей Зверев

Выбирать, что именно будет размещено на купюрах, будет рабочая группа из авторитетных историков и экспертов в других областях. Кстати, когда выбирали дизайн для 200 и 2000 рублей в 2017 году среди россиян проводили голосование. То есть, по сути, Челябинск может «засветиться» на деньгах. Челябинцы вовсю хохмят: предлагают и кучи грязного снега, и смог, и трубы заводов, и недостроенный конгресс-холл — символ провалившихся саммитов ШОС и БРИКС. Конечно, в Челябинске масса замечательных достопримечательностей, но за тоннами грязи и луж их пока не так заметно.

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