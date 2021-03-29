Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 марта 2021: «Спутник Лайт» и более 300 привитых в ТРК

Раньше привиться можно было только в медучреждениях Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает идти на спад. Число выздоровевших в регионе скоро сравняется с количеством заболевших. Кстати, похожая ситуация наблюдается не только у нас в области, но и в других регионах.

Инфографика: коронавирус74.рф

Власти региона продолжают проводить различные мероприятия по предотвращению заражений. На днях в область поступила очередная партия вакцины — 17,6 тыс. доз, сейчас их распределяют по муниципалитетам.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 133 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. Всего с начала пандемии на Южном Урале COVID-19 заболели 56 383 человек.

Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 5 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 199 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 50 123 человека. Под присмотром врачей остаются 3 891 южноуральцев.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В прошедшую субботу, 27 марта, состоялась вторая по счету вакцинация в торговых центрах Челябинска. По данным регионального Минздрава, прививку сделали 365 человек.

— Стоит отметить активность жителей на спецплощадках в течение всего дня проведения акции. Практика массового вакцинирования в торговых центрах от COVID-19 продолжится, — сообщили в ведомстве.

Раньше в ТРК можно было пройти только ПЦР-тестирование на коронавирус Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, записаться на прививку можно не только через регистратуру медучреждений или в торговых центрах, но и через госуслуги. Для этого нужно зайти в личный кабинет портала и выбрать услугу «Вакцинация от COVID-19».

Минздрав РФ начал регистрацию еще одной вакцины от коронавируса, которая называется «Спутник Лайт». Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Использование этого препарата предполагает только один укол. О том, как работает эта вакцина и насколько она сильна, читаете в материале столичной редакции КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 марта 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru