В Челябинске презентовали новую медиа-платформу «Выборы 2021»

Медиа-платформа впервые в Челябинской области объединила всю информацию о выборах и полезные сервисы для кандидатов и избирателей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как будут проходить выборы в Госдуму в Челябинской области в 2021 году, каких кандидатов представят партии, кто пойдет по одномандатным округам и как достучаться до тех, кто собирается в депутаты? Ответы на все эти вопросы теперь можно найти на одном ресурсе. Сегодня, 31 марта, в Челябинске на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами презентовали новую медиа-платформу «Выборы 2021».

Общественный штаб по наблюдению за выборами призван обеспечить прозрачность процесса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Платформа «Выборы 2021» создана на базе медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» и предназначена для всех участников избирательного процесса — партий, депутатов и кандидатов, наблюдателей, избирательных комиссий и, конечно, тех голосует. На сайте есть вся информация о выборах в Госдуму: интервью с депутатами, предвыборные программы, рейтинги, прогнозы, свежие новости. Каждый кандидат сможет публиковать свои программные тезисы, а избиратели задавать вопросы, доносить информацию о своих проблемах и привлекать политиков к их решению.

Новая медиа-платформа поможет избирательной комиссии донести информацию о проведении выборов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общественный штаб возглавляет Валерий Шагиев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Маклаков - политконсультант, заместитель директора медиагруппы «Комсомольская правда» по GR. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Член общественного штаба, доктор политических наук Наталья Балынская около 10 лет проработала в избирательной комиссии. По ее словам, сейчас как раз очень не хватает подробной и достоверной информации о политической жизни в регионе.

— Это связано с развитием информационных технологий. Люди просто растерялись от обилия информации. Если старшее поколение имеет в голове свои представления, то молодежь плохо ориентируется, читают все подряд, не понимают, из каких источников идет информация, где фейк или просто игра на публику. Многие задают вопросы, как устроено, например, электронное голосование, это хорошо, но важно же еще и понимать за что голосовать, — говорит Наталья Балынская.

Наталья Балынская. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партии уже заинтересовались размещением информации о своей работе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Платформа позволяет запустить агитационно-рекламную кампанию за 20 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без рисунков Василия Ложкина на масках было бы скучно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

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