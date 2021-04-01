Гендиректор регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов о взносах и ремонте в старых домах: «Проводить или нет капремонт, решаем не мы»

Вадим Борисов рассказал, как взыскивают долги и что делать, если дом признали аварийным Фото: Василий ВОРОНИН

Уже шестой год жители Челябинской области каждый месяц платят взносы на капремонт. Многие из них до сих пор не понимают, куда и на что идут их деньги. Некоторые, исходя из этих умозаключений, копят огромные долги. Как с должниками работает регоператор и что происходит со средствами, которые вносят жители разваливающихся домов, рассказал генеральный директор регоператора капремонтов Челябинской области Вадим Борисов в эфире радио «Комсомольская правда».

— Вадим Борисович, есть ли в Челябинской области дома, где капремонт граничил с реставрацией?

— Региональная программа капремонта в основной своей массе проводится в старых домах. Таких зданий, где приходится полностью менять крыши, фасад, очень много. С 2015 года мы отремонтировали больше пяти тысяч домов. На 1 января этого года в программе было 19 546 многоквартирных домов. За пять с лишним лет регоператор поменял 1715 крыш, отремонтировал 1509 фасадов, заменил 2229 лифтов, поменял системы холодного водоснабжения и теплоснабжения в 1300 домов. Каждый четвертый дом в Челябинской области получил капремонт. Понятно, что проведены не все работы — в каких-то домах это несколько видов работ, в других — один-два. В общей сложности мы выполнили ремонт на 13,7 млрд рублей, от собственников за это время поступило 18,5 млрд рублей.

— Речь идет только о тех, кто платит за капремонт в общий котел? Или включены дома, где открыты спецсчета?

— Достаточно большое число жителей Челябинской области выбрали способ накопления платы за капремонт в виде специального счета. Мы сейчас говорим о проведенных работах регоператора только в тех домах, плата за которые поступает в общий котел.

— Кто и в каком объеме должен платить за капремонт? Если собственники, которые освобождены от платежей?

— В Челябинской области минимальный размер платы за капремонт установлен для всех собственников всех типов помещений и домов, включенных в региональную программу. Фонд капремонта — это накопительный фонд, где собираются деньги на проведение капитального капремонта. Взносы — это не оплата услуг. На 2021 год установлена плата 8,2 рубля за квадратный метр. То есть платят абсолютно все одинаково, независимо от статуса, возраста, жилья: муниципалы платят за неприватизированные квартиры, федералы — за служебные квартиры, частные лица — за свою собственность. Если льготные категории граждан, которые имеют право на субсидию — то есть могут вернуть часть платежей. Чтобы узнать, относитесь ли вы к льготникам, нужно обратиться в соцзащиту.

— Вадим Борисович, когда программа только вводилась, у многих были большие сомнения по поводу ее эффективности, люди отказывались платить. Как сейчас — стали южноуральцы более дисциплинированы в плане внесения платежей?

— Неплательщиков все меньше. Это результат нескольких факторов: и судебно-исковой претензионной работы, и разъяснительной работы регоператора, и то, что люди стали видеть результаты проведенных ремонтов. Если в 2015 году собираемость платежей не превышала 40%, что в 2019 году мы перешли рубеж в 90%. Правда, 2020 год стал провальным — пандемийные ограничения сказались на платежеспособности населения, плюс отменили пеню, что многие восприняли как сигнал к тому, чтобы вообще не платить. Но уже в первом квартале 2021 года все стабилизировалось. Мы разработали план мероприятий, сейчас активнее ведем разъяснительную и претензионно-исковую работу. Потому что это нечестно по отношению к тем людям, которые платят вовремя. Кроме того, у нас на подходе достаточно большие программы по замене лифтового оборудования и газа.

— А какой рычаг действует на должников лучше всего? Когда судебные приставы приходят?

— Работает все вместе. Не думаю, что люди просто так понесли свои последние деньги из-за судов. Но приставы сейчас практически не ходят по домам. Взыскание задолженности происходит проще — с банковского счета списывается сумма. Мы подаем тысячи заявлений о выдаче судебных приказов на должников, но больше половины до приставов не доходит. Люди, получая судебный приказ, добровольно оплачивают долги еще до открытия судебного производства. Приставы, конечно, нам очень помогают, спасибо им. Это большая работа, поскольку у нас нет больших сумм, но зато много должников.

Если дом признается аварийным, плату за него не берут Фото: Олег РУКАВИЦЫН

— Расскажите об интересных ремонтах. Помните дом на Ленина 61, где обвалился балкон от старости, его после ремонта вообще убрали? Какие технологии используете сейчас?

— В Челябинской области регоператор капремонта применяет множество технологий. По просьбе собственников мы покрывали кровли ондулином, металлочерепицей, профнастилом. С прошлого года мы отказались от оцинкованного профлиста на кровельных работах. Применяем исключительно лист с полимерным покрытием. Многие до сих пор думают, что это шифер, он такого же цвета.

Многие собственники не догадываются, что оператор уже третий год делает 100% утепление фасадов. Правда, предельная стоимость не позволяет утеплять дома со сложной конфигурацией — речь, скорее, идет о двухэтажных домах без балконов. Первый опыт у нас был три года назад в Троицке, где мы провели 100% утепление с полной заменой крыши.

Мы сужаем количество применяемых технологий. Исключения делаются, когда сами собственники на общем собрании, управляющие компании или органы местного муниципалитета выходят с инициативой. В любом случае регоператор идет навстречу, потому как ремонт дома — это их зона ответственности. Но в основном мы склоняемся к проверенным технологиям.

— Часто ли происходит так, что люди просят изменить очередность работ? Например, запланирована замена лифта, а они хотят отремонтировать крышу.

— Перед тем, как заменить тот же лифт, проводится огромная работа. Все-таки капитальный ремонт — это плановые мероприятия. Поэтому до момента, когда лифт установят на дом, может пройти год. Сначала проводится собрание собственников, где определяются виды работ, потом орган местного самоуправления принимает решение о проведении капремонта и только потом мы начинаем разрабатывать проектно-сметную документацию.

Регоператоров серьезно регулируют на федеральном уровне: каких подрядчиков выбираем, какие аукционы и процедуры проводим и пр. Мне кажется, в системе ЖКХ еще не было настолько прозрачной структуры. Любое действие регоператора проходит на электронной площадке с выкладыванием всех документов. Этим занимаются целые отделы. Если деньги копятся на спецсчетах, этого всего нет.

— Читатели спрашивают, могут ли они, например, выбрать ремонт канализации, а не крыши? И как вообще понять, когда будут проводить капитальный ремонт?

— Все виды капремонта прописаны в региональной программе, ее утверждает Правительство Челябинской области. Чтоб понять периоды, в которые будут проводиться работы, нужно на сайте ввести населенный пункт, улицу и номер дома.

— А если дом совсем старый и разваливается, можно ли там провести капремонт быстрее?

— Перечень домов утверждает региональное правительство. Программа не включает аварийные дома, то есть если есть нормативно-правовой акт — дом капремонту не подлежит, платежи не собираются. Если дом признают аварийным, регоператор со следующего месяца прекращает начислять плату. При очередной актуализации данных (раз в полгода) дом убирают из программы капремонта и вносят в программу сноса ветхо-аварийного жилья.

— А что происходит с деньгами, которые собрали на капремонт до момента признания дома аварийным?

— Есть два варианта. Первый — деньги возвращаются собственникам при сносе дома. Второй — деньги перечисляются в орган местного самоуправления, который берет на себя обязанность расселить жильцов. Разница в том, изымается земельный участок или нет. Полтора года назад появилась еще одна возможность. Если дом еще не признали аварийным, но его износ по справке БТИ превышает 70% по трем конструктивным элементам (фундамент, несущие стены и крыша), то его тоже исключают из программы капремонта и деньги возвращают собственникам. За это время в Челябинской области так поступили с 10 домами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru