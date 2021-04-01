Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 апреля 2021: весенний призыв в пандемию и вакцина для домашних животных

Теперь у кошек появилась своя вакцина от коронавируса Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает идти на спад. А тем временем в Европе дела обстоят иначе. Во многих странах начали снова устанавливать ограничения из-за роста заболеваемости. Так, жесткие меры были введены на этой неделе во Франции и Германии.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области за сутки в регионе зарегистрировали еще 129 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. Всего с начала пандемии на Южном Урале COVID-19 заболели 56 773 человек.

Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 6 пациентов. Причиной смерти других стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 217 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 50 705 человека. Под присмотром врачей остаются 3 671 южноуральцев.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Вчера, 1 апреля, в Челябинской области стартовал весенний призыв. Служить в войска отправятся около почти 3300 молодых южноуральцев. Первая отправка запланирована на 15-е число. Это уже третий призыв, проходящий в эпоху ковида. Военкоматы и областной сборный пункт, откуда отправляют солдат, «вооружились» целым арсеналом противовирусных средств.

— Основная задача — недопущение заноса ковида. Мы не может рисковать здоровьем новобранцев. Сотрудники военного комиссариата прошли вакцинацию или имеют антитела. Перед отправкой призывников протестируют на ковид. На весь путь следования их обеспечат антисептиками и масками. Сопровождающие военные также сдадут тест, — рассказал на пресс-конференции в АиФ-Челябинск военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

До воинских частей новобранцы поедут в отдельных вагонах или полетят спецрейсами, чтобы исключить контакт с гражданскими.

Если призывник не успел вакцинироваться от ковида, он может сделать это в воинской части, уточнил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов.

Пандемия заметно внеса коррективы в жизнь солдат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России готовят к выпуску первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Россельхознадзор уже зарегистрировал этот препарат. Он получил название «Карнивак-Ков» и предназначен для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек.

Как пишет столичная редакция КП, прививать собак и кошек новой вакциной можно с шестимесячного возраста. Всего питомцам нужно будет пройти два укола с интервалом в 21 день. Предполагается, что и ревакцинация от ковида домашних животных будет проводиться этим же препаратом через 6 месяцев после того, как была проделана первая двухфазная прививка.

Масштабный выпуск вакцины для животных начнется в апреле Фото: Артем КИЛЬКИН

— Это очень обнадеживающее известие, — цитирует «Южноуральская панорама» известного зоозащитника Карена Даллакяна. — Если это так, у наших питомцев будет надежная защита. На Южном Урале фактов заболеваемости ковидом животных официально не выявлено. Известно, что у них, например у собак и кошек, свои коронавирусы. Причем если вакцина от «собачьего» вируса уже изобретена, то для кошачьих (и домашних питомцев, и львов, тигров) пока «в проекте». Нет подтвержденных научных данных, что человеческий ковид может передаваться животным, но он мутирует, и не исключено, что уже научился переходить на других носителей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 апреля 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru