Житель Курганской области сбежал из отдела полиции, выпрыгнув из окна

Правоохранителям предстоит выяснить, почему полицейских в момент побега не было рядом Фото: Тимур ХАНОВ

В Курганской области в отдел полиции «Альменевское» доставили 29-летнего мужчину, который угрожал убийством своей сожительнице. Стражи правопорядка оставили его в одном из помещений, а затем отлучились по делам.

Задержанный мужчина, в свою очередь, решил воспользоваться ситуацией и сбежать. Он поднялся на второй этаж, открыл окно и спрыгнул вниз. Однако побег пошел не по плану: во время приземления мужчина повредил себе ноги. Но беглец решил не останавливаться на полпути и позвонил своему знакомому, который отвез его домой.

Отлучившиеся по делам полицейские вернулись в отдел и обнаружили, что задержанный мужчина сбежал. И теперь они будут привлечены к ответственности за произошедшее.

— По данному факту начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой к виновным сотрудникам, будут применены меры дисциплинарной ответственности. На время проверки руководитель отделения полиции «Альменевское» отстранен от исполнения обязанностей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Что касается сбежавшего мужчины, то его с травмами госпитализировали в больницу. Однако продолжать лечение он не захотел и самовольно ушел оттуда. Полицейские про него, кстати, не забыли. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством.

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