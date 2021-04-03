Разошелся шов, потеряла много крови: магнитогорские врачи спасли беременную с тяжелой патологией

Кровопотеря женщины составила 3,5 л. — более 50% объема всей циркулирующей крови Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Магнитогорские врачи спасли беременную женщину с тяжелой патологией, у которой разошелся шов от кесарева. Она потеряла более 50% крови, что весьма опасно для жизни. Спасти женщину и ребенка удалось благодаря слаженной и профессиональной работе врачей.

— У женщины было предлежание и вращение плаценты в матку, несостоятельность рубца после предыдущего кесарева сечения. Он разошелся. Плацента вросла еще и в окружающие ткани, — рассказала заведующая операционным блоком акушерского стационара Людмила Шустикова.

Доктор призналась: за 36 лет работы она во второй раз столкнулась с такой комплексной и тяжелой патологией. Согласно правилам, таких пациенток надо транспортировать в Областной перинатальный центр. Но врачи поняли: не довезут и придется оперировать в Магнитогорске.

— Надо отдать должное уровню квалификации нашего врача ультразвуковой диагностики Ольги Максимовой. Все, что я увидела в ходе операции, она предварительно диагностировала и описала в заключении, — продолжает Людмила Шустикова.

Коллектив врачей ЦОМиД, которые боролись за жизнь женины и малышки. Фото: cmd74.ru

Во время операции у женщины началось обильное кровотечение. В работу включились сосудистые хирурги, анестезиолог-реаниматолог переливал ей кровь, следил за состоянием пациентки. Ребенком занимались неонатологи.

В операционной на свет появилась девочка, весом 1 кг 300 гр. Пациентка поступила на 28 неделе (доношенной считается беременность с 37 недели). Сейчас жизни мамы и дочки ничего не угрожает, их перевели в стационар.

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