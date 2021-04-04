Бесплатный проезд отменили: дети Нязепетровска будут платить по взрослому тарифу, чтобы доехать до школы

С 1 апреля стоимость проезда выросла с бесплатной до 25 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нязепетровске Челябинской области школьникам СОШ № 27 придется платить по взрослому тарифу, чтобы добраться до места учебы. Об этом заявила администрация района. Речь идет о жителях поселков Ураимские Томилки и Новая Уфа — откуда до школы идти очень далеко.

— С 1 апреля 2021 года автотранспортное предприятие ООО «Иремель», осуществляющее внутригородские перевозки, продолжит работу на маршруте «Ураимские Томилки, Новая Уфа — СОШ №27-центр» в обычном режиме, стоимость проезда для всех категорий граждан (в том числе для школьников) составит 25 рублей, — сообщили в администрации Нязепетровского района.

При этом ранее дети могли добираться до школы абсолютно бесплатно. Однако, по словам пресс-службы администрации, это была временная акция по добровольной инициативе транспортной компании, а теперь придется платить по полной.

— В настоящее время у директора школы запрошен список учащихся, семьи которых не имеют достаточно средств, чтобы оплатить проезд школьников к месту учебы. Им будет оказана адресная материальная помощь по линии социальной защиты, — уточнили в пресс-службе администрации Нязепетровского района.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рассказали, что никак не могут повлиять на ситуацию с проездом школьников в Нязепетровске.

— Да, с компанией Иеремель мы работаем (исключительно по межмуниципальным маршрутам). Реестр перевозок есть у нас на сайте. Внутри Нязепетровска — это маршруты местные, — заявили в Миндортрансе.

Мы попытались связаться с директором СОШ № 27, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации, но на момент публикации этого сделать не удалось.

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