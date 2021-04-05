Время пострелять: когда и где начнется охота на птиц в Челябинской области 2021

Охота в Челябинской области начнется до начала лесных пожаров. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Обычно весенняя охота начиналась в Челябинске в третье воскресенье апреля и проходила в два этапа. В этом году любителям пострелять можно будет уже с 10 апреля. «Комсомольская правда» узнала, когда и где начнется охота на птиц в Челябинской области 2021.

Пока в лесах не начался пожароопасный период, заявил заместитель Министра экологии Виталий Безруков:

— Весенняя охота будет проводиться на неделю раньше обычного, что создаст более благоприятные условия для сохранения птиц, гнездующихся на Южном Урале, и выведения ими потомства.

С 2021 года для охотников определили три зоны: южную, среднюю, северную. В каждой свои сроки старта и закрытия. Минэкологи региона советуют придерживаться правил. Нарушителю могут назначить административный штраф вплоть до аннулирования лицензии на срок от 1 года до 2 лет.

Первой для охоты будет открыта южная часть области. 10 дней, начиная с 10 апреля, можно будет пострелять самцов тетерева и селезней в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Чесменском районах.

С 17 по 26 апреля охота пройдет в средней части области. А именно в охотничьих угодьях на территориях Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского районов Челябинской области, Копейского, Южноуральского городских округов. Эти места примечательны для охотников особями селезней и вальдшнепа.

Север Челябинской области откроют для охоты на птиц с 24 апреля и тоже на 10 дней. Там специально отведенные для этого места находятся в Ашинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском районах Челябинской области, Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабашском, Кыштымском, Миасском, Усть-Катавском, Снежинском городских округах.

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