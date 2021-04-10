«SpaceX нам не конкуренты»: челябинские ученые разработали летающий космодром

Понадобится спутник и самолет ИЛ-76 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Южный Урал считается краем суровых металлургов. А между тем, челябинские ученые рвутся в космос. Компания «Аэрокосмос» разработала проект летающего космодрома, с которого можно отправлять спутники на орбиту. Что это такое и почему SpaceX нам не конкуренты, — поговорили с заместителем генерального директора по развитию компании «Аэрокосмос» Юрием Бабоновым на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

— Расскажите, что это за технология — воздушный старт спутников?

— Весь мир смотрит в космос, увеличивается потребность в запусках малых подвижных нагрузок на низкие и средние орбиты. Мы планируем решить эту задачу благодаря проекту воздушного старта спутников «Аэрокосмос».

Метод такой: есть транспортно-десантный самолет ИЛ-76, есть в ГРЦ им. Макеева разработанные ракеты, есть спутники, которые производятся чуть ли не в каждом КБ (конструкторском бюро. — Прим. ред.) или институте. Взлетает самолет, он является таким воздушным космодромом, на высоте 10 тыс. метров с его крыла запускается ракета. Ее дальнейшая траектория направляется через ЦУП (центр управления полетами. — Прим ред.). Ракета выходит в космос и доставляет наш спутник.

Принцип работы авиационно-космического комплекса. Скрин с сайта aerocosmos.space

— То есть больше не требуется никакой Байконур?

— Да. ИЛ-76 — универсальный самолет и любой аэродром может служить ему взлетно-посадочной полосой.

— Теоретически можно запустить из любого аэропорта?

— Да, хоть с нашего аэропорта Курчатова.

— Что может делать маленький беспилотный спутник?

— Сегодня без спутника просто никуда. 10 лет назад, когда мы сидели за партами, мы видели компьютеры размером с комнату. Сегодня у каждого есть суперкомпьютер — телефон в кармане или часы на руках. Идет тенденция к миниатюризации. Мини-спутник может передавать информацию, телевидение и многое другое.

Наш проект «Аэрокосмос» — это не только спутник, но еще и выведение других полезных нагрузок на низкие и средние околоземные орбиты. Это и производство в космосе особо чистых материалов.

Запуск можно осуществить в любое время из любой точки земли. Это и высокая надежность, поскольку используются серийный самолет и серийная ракета.

— Можно ли запустить любой спутник или есть ограничения?

— Наша система рассчитана для спутников массой до 950 кг.

Скрин с сайта aerocosmos.space

— Кажется, что спутники заказанные с «Алиэкспресса» скоро станут нашей новой реальностью. Существуют ли законодательные ограничения по воздушному пространству? Понятное дело, есть Илон Маск, наверняка найдутся какие-то народные умельцы.

— Это регламентируется международным правом. Ну и каждая страна имеет космические агентства — Роскосмос, НАСА... Такие игры далеко не безопасны и могут привести к печальным последствиям. Поэтому требуется лицензирование и допуск.

— SpaceX являются вашими конкурентами?

— В Америке наши прямые конкуренты — компания «Пегас». У Илона Маска тяжелые ракеты, он разрабатывает не воздушный космодром, а именно возвращаемые ступени. Есть похожие проекты в Европе, в Японии и, конечно, пытаются повторить в Китае, но пока не успешно.

— 11 февраля Мишустин подписал меморандум по сотрудничеству в создании международной лунной станции. «Аэрокосмос» планировал сотрудничество с Китаем еще в 2019 году. Как сейчас сотрудничаете?

— Предыстория была в 2018 году, когда мы принимали участие в рабочей группе Роскосмоса, совместно с Китаем по изучению дальнего космоса. Именно тогда закладывалась основа распоряжения, который издал 11 февраля (кстати, пред китайским Новым годом) Михаил Мишустин. Освоить космос, лунную программу или полеты на Марс ни одна мировая держава самостоятельно не сможет. Исходя из ситуации в мире, мы понимаем, что Китай — наш стратегический партнер, мы довольно плотно взаимодействуем, и тут у нас на 2020 год были запланированы встречи с ГРЦ Макеева, «Ильюшиным» и нашими китайских пантерами. На октябрь мы планировали участие в аэрокосмическом шоу. Из-за коронавируса это все встало на паузу.

Космос для Китая — это технологическое лидерство, безопасность, превосходство над той же Америкой. Китайцы пытаются запускать проект с такого же, скопированного самолета.

Мы параллельно работаем по международному направлению — создание Евразийского аэрокосмического кластера. Челябинская область хоть и край металлургов, но в нашей отрасли очень высокоинтеллектуальные кадры.

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