Министр здравоохранения о готовности Челябинска к британскому штамму COVID-19: «Тесты есть»

Юрий Семенов сообщил, что после выявления «британского» штамма заболевший будет госпитализирован Фото: Василий ВОРОНИН

Накануне в Екатеринбурге зарегистрировали первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшая недавно вернулась из Турции. Женщину поместили в отдельный бокс. Не исключено, что новая разновидность заразы может добраться и до Челябинска.

— Новых штаммов в нашем регионе не выявлено. Но мы понимаем, британский штамм или южноафриканский – это все же коронавирусная инфекция. Если человек заболел, к нему будут применяться все необходимые методы обследования и лечения. Он будет госпитализирован, обследован, будет выбрана тактика лечения, наблюдение и далее - выписка, когда тест на ковид будет отрицательным, — рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) министр здравоохранения Юрий Семенов. — Тесты есть. Выявляется коронавирус сам по себе как возбудитель. Если нужно, можно будет протипировать, дополнительно изучить в лаборатории, посмотреть.

Почему британскому штамму уделяется столь пристальное внимание во всем мире? «Комсомолка» собрала ответы экспертов на самые актуальные вопросы.

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