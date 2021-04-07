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Коронавирус Covid-197 апреля 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 апреля 2021: бояться ли южноуральцам нового штамма и когда ждать «ЭпиВакКорону»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 апреля 2021 г.
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Сейчас на Южном Урале сделать прививку можно только вакциной «Спутник V»

Сейчас на Южном Урале сделать прививку можно только вакциной «Спутник V»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус в Челябинской области уже держится больше года. Однако сейчас эта болезнь постепенно начала отступать. Помогает в этом вакцинация и своевременное ПЦР- тестирование. Но многие все же опасаются делать прививку и ждут, что в регион завезут новую вакцину. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 8 апреля 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 120 новых случаев заражения COVID-19. Всего подтверждено 57 512 случаев. Из больниц выписали 122 пациента. Всего с начала пандемии коронавирус победили 51 733 южноуральца.

С вирусом до сих пор борются 3 327 пациентов. Пополнилась и статистика летальных исходов. Из 9 умерших человек с коронавирусом один скончался от сопутствующих заболеваний.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

На этой неделе стало известно, что в регионы России направили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», к которой нужны специальные тесты, чтобы проверить иммунитет. Более 230 тыс. комплектов вакцины поступит в 40 регионов.

Поступит ли «ЭпиВакКорона» на Южный Урал, пока неизвестно. Об этом рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

— Какая вакцина приходит, той и проводим вакцинацию. Пока на данный момент у нас была «Спутник V». Если придет другая, будем вакцинировать ей. Все мы знаем, что зарегистрировано три вида вакцины. Уверен, что вся вакцина, которая зарегистрирована на территории России, эффективна в отношении коронавируса, — отметил министр.

Чтобы сделать прививку от коронавируса, можно обратиться в поликлинику или подать заявку через Госуслуги. Также в выходные проводится вакцинация в ТРК — следите за анонсами на нашем сайте.

Юрий Семенов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

Фото: Василий ВОРОНИН

Накануне в Екатеринбурге зарегистрировали первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшая недавно вернулась из Турции. Женщину поместили в отдельный бокс. Не исключено, что новая разновидность заразы может добраться и до Челябинска.

— Новых штаммов в нашем регионе не выявлено. Но мы понимаем, британский штамм или южноафриканский – это все же коронавирусная инфекция. Если человек заболел, к нему будут применяться все необходимые методы обследования и лечения. Он будет госпитализирован, обследован, будет выбрана тактика лечения, наблюдение и далее - выписка, когда тест на ковид будет отрицательным, — рассказал на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Юрий Семенов. — Тесты есть. Выявляется коронавирус сам по себе как возбудитель. Если нужно, можно будет протипировать, дополнительно изучить в лаборатории, посмотреть.

Почему британскому штамму уделяется столь пристальное внимание во всем мире? «Комсомолка» собрала ответы экспертов на самые актуальные вопросы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 апреля 2021 года.

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