На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура после столкновения с автоцистерной

Водитель фуры выехал на «встречку».
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Сегодня, 8 апреля, в 06:30 часов на трассе М-5 в Ашинском районе столкнулись фура и автоцистерна Scania. По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в автоцистерну, за рулем которой находился 37-летний мужчина.
— В результате столкновения произошло возгорание грузовых автомобилей. Личность предполагаемого виновника ДТП не установлена, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, он находился в горящем автомобиле, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Водитель автоцистерны, житель Татарстана, не пострадал. Госавтоинспекторы установили, что он вез молоко в Чебаркуль.
Второй участник ДТП не пострадал.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Водитель автоцистерны вез молоко в Чебаркуль.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Сейчас на участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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