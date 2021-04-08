На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура после столкновения с автоцистерной

Водитель фуры выехал на «встречку». Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 8 апреля, в 06:30 часов на трассе М-5 в Ашинском районе столкнулись фура и автоцистерна Scania. По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в автоцистерну, за рулем которой находился 37-летний мужчина.

— В результате столкновения произошло возгорание грузовых автомобилей. Личность предполагаемого виновника ДТП не установлена, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, он находился в горящем автомобиле, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель автоцистерны, житель Татарстана, не пострадал. Госавтоинспекторы установили, что он вез молоко в Чебаркуль.

Второй участник ДТП не пострадал. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель автоцистерны вез молоко в Чебаркуль. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас на участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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