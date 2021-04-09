Самба, румба, ча-ча-ча, брейк-данс: в Челябинске стартовал Кубок губернатора по танцевальному спорту-2021

На паркете челябинского ДС "Юность" будут соревноваться и юные и взрослые танцоры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Три дня на паркете дворца спорта «Юность» будут показывать свое мастерство — красоту танца, технику и грацию — более тысячи участников из 30 регионов России. Спортсмены, тренеры и организаторы говорят, что это едва ли не первый крупный танцевальный турнир у нас в стране после пика пандемии коронавируса.

ГЛОТОК ВОЗДУХА

Бронзовые призеры чемпионата мира по латиноамериканской программе среди профессионалов, двукратные чемпионы Европы, шестикратные чемпионы России среди профессионалов Сергей Сурков и Агнешка Мельницка (псевдоним — Мелия) не скрывали эмоций перед стартом Кубка губернатора по танцевальному спорту.

— Сейчас в Европе из-за пандемии отменены танцевальные турниры, и только Россия проводит такие состязания. Это, как глоток свежего воздуха. Так прекрасно, что в Челябинске вживую можно наслаждаться танцами, наблюдать за участниками, делиться с ними секретами мастерства. Для спортсменов это очень важно выступать режиме офлайн, — поделилась впечатлениями Мелия на пресс-конференции перед стартом Кубка губернатора-2021.

На фото (слева-направо): Сергей Сурков, Мелия, Вероника Бутусова и вице-губернатор Вадим Евдокимов. Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, полячка Агнешка уже давно замужем за Сергеем Сурковым. Они вместе живут в России. Уже лет семь не выступают на турнирах. Ездят по стране, как почетные гости турниров, а заодно проводят мастер-классы для юных танцоров. На Кубке губернатора они на протяжении всех трех дней турнира будут проводить уроки в спортшколе «Вероника». В ноябре прошлого года Агнешка уже проводила мастер-классы в Челябинске и сказала, что здесь на Южном Урале очень много талантливых спортсменов.

— Я считаю, что российские танцоры были и остаются одними из самых сильных в мире. Это традиции еще советской школы, где на первом месте всегда была дисциплина, как залог будущих побед, — заметил Сергей Сурков.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Спортивный директор Кубка губернатора Челябинской области Вероника Болтвина-Бутузова согласилась с польской танцовщицей, сказав, что на онлайн-турнир в Челябинск приедут пары со всей страны — из более, чем трех десятков регионов России.

— На установленные квоты мы сразу получаем в два раза больше заявок. Это говорит о том, что и тренеры и спортсмены и болельщики после пика пандемии соскучились по таким крупным турнирам и готовы показать себя во всей красе. А заодно набрать рейтинговые очки, повысить свои разряды и звания. Только из Москвы и Санкт-Петербурга заявилось по 25-30 дуэтов. У южноуральских пар тоже неплохие шансы на призовые места. Среди наших участников есть победители и призеры первенств УрФО, крупных всероссийских соревнований. В юниорских разрядах мы рассчитываем минимум на две-три медали, — рассказала Вероника Болтвина-Бутузова.

Директор Кубка губернатора также сообщила, что этот Челябинск стал одним из четырех российских городов, где по решению Минспорта будут постоянно проводиться всероссийские турниры.

Организаторы рассказали, что в рамках юбилейного Кубка губернатора 9 апреля будут соревноваться самые юные участники (от 10 лет), 10 и 11 апреля — юниоры, молодежь и взрослые. Турнир пройдет в категориях «латиноамериканские танцы» (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв) и «европейские танцы» (медленный вальс, медленный фокстрот, танго, квикстеп или быстрый фокстрот и венский вальс). 10 апреля в рамках Кубка губернатора пройдет гала-концерт, где выступят лучшие российские танцевальные дуэты (начало в 19.00).

Отметим, что в рамках Кубка губернатора пройдут соревнования и в дисциплине брейк-данс. Этот вид танцевального спорта официально включен в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Кубок губернатора. Челябинск, 9-11 апреля. ДС «Юность» (Свердловский пр., 51). Время — с 9.00 до 21.00. Билеты — от 300 рублей (можно приобрести в кассах ДС «Юность» или на входе во дворец). Болельщики и спортсмены обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора, связанные с ограничениями по COVID-19 (масочный режим). Арена будет заполняться не более, чем на 75 процентов от вместимости (рассчитана на 4000 зрителей).

Накануне Кубка губернатора Челябинской области директор турнира, руководитель ДЮСШ «Вероника» по спортивным бальным танцам на паркете Вероника Болтвина-Бутусова в программе «Овертайм» стала гостем эфира на Радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Вероника Болтвина-Бутусова на Радио "Комсомольская правда" (95,3 FM). Фото Кирилл Садыков.

КСТАТИ

В 2018 году Челябинск стал столицей чемпионата и Кубка мира по танцевальному спорту (19 стран-участниц). В рамках Кубка губернатора в столице Южного Урала регулярно проводились и другие официальные соревнования — чемпионаты и первенства России, рейтинговые всероссийские и международные соревнования.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кубок губернатора-2021 в Челябинске

— Соревнования пройдут на главной арене ДС «Юность» на трех площадках по 350 кв.м. (паркет).

— Возраст участников — от 10 лет и старше.

— Будет разыграно почти 50 комплектов медалей среди юношей и девушек (12-15 лет), юниоров и юниорок (16-18 лет), молодежи и взрослых.

— В рамках турнира пройдут соревнования в таких видах танцевальной программы, как брейкинг, акробатический рок-н-ролл, хип-хоп, буги-вуги.

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