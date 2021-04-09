Штаны в подсолнухах и маски на моделях: стильные образы примерили чиновники, ведущие и бизнесмены

Каждый показ - как маленькое шоу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске провели модный показ «Платье города-2021». В прошлом году гламурному празднику помешала пандемия, поэтому событие оказалось более чем долгожданным. По традиции на сцену вышли известные челябинцы в образах, созданных дизайнерами. Так известный пивовар Илья Ройтенберг превратился в баварца, а ведущие телеканалов в стюардесс и космонавтов.

Открыл модный парад вице-губернатор Вадим Евдокимов. Правда на сцену он вышел не в качестве модели, а в роли ведущего первого отделения.

Для известных челябинцев дизайнеры создали необычные образы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Марина Поддубная в ярком наряде успела и партийные проекты заслушать и на сцену выйти. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главный тренер ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков (Златоуст). Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ведущая джазовых, эстрадных, рок-концертов и концертов классической музыки Наталья Риккер Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пивовар Илья Ройтенберг Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Показ проходил в оперном театре с соблюдением мер безопасности. Так на входе посетители проходили через кабинку, где распылялся обеззараживающий раствор, а потом символически измеряли температуру. Многие зрители пожаловались на духоту в зале.

Конечно, не обошлось и без масок на подиуме. Их обыграли в качестве стильного аксессуара.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самые нарядные зрители. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Свои коллекции представили московские гости – российский дизайнер Zuhra Salahuddin, основательница одноименного бренда, и Алексей и Анна Бородулины - дизайнеры и основатели бренда дизайнерской одежды – BORODULINS. Супруги привезли коллекцию «Неба Версаля», навеянную прогулками по французскому дворцу.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самые трогательные моменты показа. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Таким видится небо Версаля известным дизайнерам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Супруги Бородулины Фото: Кирилл САДЫКОВ

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