«Все могло закончиться иначе»: как в Челябинской области 12 часов искали глухонемого парня

Для отряда поиск Саши был вторым за ночь. Фото: "ЛизаАлерт"/vk.com

На Южном Урале каждый день кого-то ищут: детей, стариков, просто взрослых людей, которые неожиданно исчезли. И большую роль здесь играет человечность окружающих, которые могут заменить несчастного потеряшку и помочь ему. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Челябинской области рассказали, как 12 часов искали глухонемого 20 летнего жителя Копейска и почему обнаружить его можно было бы намного раньше.

— Когда поступает заявка на поиск молодого человека двадцати лет первое, что приходит в голову — «погуляет и вернется», ведь так? А если это молодой человек с инвалидностью по ДЦП? А если он глухонемой? В этом случае не погуляет и сам не вернется, реагировать надо оперативно, — говорит редактор пресс-службы «ЛизаАлерт» Челябинской области Ольга Ростовцева.

Информация о пропаже Андрея поступила в 19:09 8 апреля. Поисковики сразу же начали собирать данные, звонить тому, кто обратился. Обычно к поисковикам направляют в полиции, когда принимают заявление. В это же время обзваниваются все больницы, архивы скорой помощи, делаются репосты в соцсетях, оповещается «Яндекс.Такси». Параллельно собирается экипажи на выезд.

— Это был второй активный поиск в эту ночь. Основная масса поисковиков была сосредоточена на поиске девочки в поселке Еткуль, — говорят в отряде. — Но медлить нельзя — пропавший в силу своего заболевания и психоэмоционального развития может не осознавать опасности.

Первый экипаж осматривает и оклеивает ориентировками поселок Бажова, автовокзал в Копейске и территорию ГКБ №1. Второй экипаж — также опрашивает людей, развешивает ориентировки на улице Мира и Урицкого.

Обязательно расклеиваются ориентировки о пропаже. Фото: "ЛизаАлерт"/vk.com

К полуночи все сделано, но результата нет. В 0:45 приходит информация, что похожий молодой человек в 21:00 в поселке Первомайский стучался в квартиры. Экипаж сразу же выдвигается туда. Выяснилось, что действительно в одной из квартир, куда стучал Андрей, его напоили, накормили и отпустили, полицию почему-то не вызвали. И до 9 утра больше никаких новостей.

— Утром поступил звонок на горячую линию отряда. Наш Андрей сидит на конечной остановке поселка Первомайский. Не спавшие в эту ночь инфорги, группа коротких прозвонов, поисковики облегченно вздохнули. Найден. Жив, — говорит Ольга Ростовцева.

Но оказалось, что не все так просто. Вечером 8 апреля парень сел в маршрутку до конечной остановки поселка Первомайский, а когда не смог оплатить проезд, по словам координатора, его высадили в темноту и холод. Потом Андрей начинает искать дом, где его накормили, напоили и отправили дальше. И до 9 утра следующего дня дезориентированный глухонемой молодой человек находится один на улице в незнакомом поселке.

— Мы хотим, чтобы вы задумались, что поиск мог бы закончиться не так благополучно. Дети, старики и люди с ограниченными возможностями здоровья — это самые незащищенные категории граждан. Просим вас особо обращать внимание, если видите дезориентированных, растерянных людей, это может спасти жизнь!, — уверены в отряде «ЛизаАлерт».

Если вы встретили потерявшегося человека или ребенка — позвоните в 112 или на горячую линию отряда 88007005452 (бесплатно, круглосуточно).

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