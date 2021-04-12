Восьмиклассник из Кургана прочитал матерный стих Есенина на уроке и получил «четыре»

Из всех стихотворений автора мальчик выбрал «Ветер веет с юга» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Есенин родился в Рязанской области, умер в Санкт-Петербурге, а его дело продолжает жить в Кургане. Сомнений на этот счет просто не может быть после просмотра видео, которое сняли на уроке в местной школе № 11.

Там ученикам 8 «Б» класса задали выучить один из стихов Сергея Есенина, на выбор. Строчки из «Заметался пожар голубой» уже вшиты в ДНК любого россиянина, поэтому одному из восьмиклассников захотелось выучить чего-то новенького. Выбор пал на произведение «Ветер веет с юга», которое славится не только своей краткостью, но и крепким матом. Нужно отдать должное школьнику, выучил эти восемь строчек он на зубок, ни разу не запнулся. Перфоманс записал на видео один из учеников.

Выступив под смех одноклассников, мальчик спросил у преподавателя: «Пять?». Но учительница сказала: «Четыре». Видимо, ученику не хватило эмоций, чтобы получить «отлично».

Видео подрастающего любителя поэзии попало в социальные сети, и там жители Кургана отреагировали по-разному. Кто-то убежден, что непозволительно читать такие стихи в школе, а другие курганцы считают, раз такой стих написан, да еще и таким великим поэтом, то в нем нет ничего зазорного?

— Скорее всего, детям было задано выучить стихотворение Есенина, этот подросток из творчества поэта выбрал то, которое соответствует уровню его культуры и воспитанности. Моя дочь в 11 классе читала наизусть «Шаганэ», — написала в сообществе «Курган» Ольга Жогова.

— А какова культура Есенина, если он такое написал? Быдло? Так для чего тогда наших детей учат на стихах какого-то быдлана? У Пушкина, кстати, подобных стихов достаточно. Тоже в топку псевдо морали? — ответил ей Денис Мефодовский.

— Рассказал ради хайпа. Воспитывать нужно детей. Ладно там хихикать, смеяться, но это уже предел. Не школа, не учителя, а родители должны воспитывать детей в первую очередь, — заявила Марина Бекреева.

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в школу № 11, но там с нами не захотели разговаривать, как говорил Есенин, «отреклись скандалить». И отправили в администрацию Кургана. Однако в мэрии заявили, что оценку за свое выступление мальчик не получил.

— Учитель задала детям на дом выучить стихотворение Есенина на выбор. Ребенок самостоятельно нашел и выучил это стихотворение. Оценка за него выставлена не была. После этого учитель провел с ребятами беседу о недопустимости использования нецензурной лексики на уроках, об использовании ненормативной лексики в литературе. Также ситуацию обсудят на педсовете с учителями — она иллюстрирует одну из проблем, которая может стать темой для дискуссии внутри педагогического сообщества, — рассказали КП-Челябинск в администрации Кургана.

Теперь инцидент обсудят на родительском собрании и с советом учеников. Впрочем, сам школьник отметился в комментариях под видео, с гордостью написав «Это, кстати, я». Будем надеяться, что на уроках химии в школе никто не жарит спирт с бандюгами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru