«Путь к Победе»: поисковые отряды Южного Урала отправились в экспедиции на места боев в Ленинградскую область

Представители поисковых отрядов возложили цветы к Мемориалу "Вечный огонь" в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школьники, руководители поисковых отрядов со всех уголков Челябинской области выстроились в шеренги вдоль периметра Мемориала. У всех в руках красные гвоздики, как один из символов памяти тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, пропал без вести в «мясорубке» войны… Уже в среду, 21 апреля первые группы поисковиков отправятся по местам боевой воинской славы в Ленинградскую область.

ВЕРНУЛИ ИМЕНА

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на открытии регионального этапа Всероссийской «Вахты памяти — 2021» подчеркнула, что на Южном Урале поисковое движение имеет большую историю.

Поисковики получили напутственные письма от главы региона Алексея Текслера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сейчас у нас в регионе 42 поисковых отряда, более 400 участников. За время работы вы вернули имена 157 бойцов, захоронили их с воинскими почестями. Это сложная, кропотливая и очень благородная работа. Поисковые школьные отряды выполняют важнейшую государственную задачу, сохраняя память о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой отечественной войны, — отметила Ирина Гехт.

ВОЗВРАТИТЬ ПАМЯТЬ

В этом году более 40 школьников вместе с руководителями будут работать около небольших деревень Тортолово и Гайтолово, что неподалеку от Санкт-Петербурга — на месте боев 73-й отдельной морской стрелковой бригады Тихоокеанского флота. В ее составе воевали уроженцы Карабаша и Кыштыма. В августе 1943 года противник ударной группировкой предпринял наступление вдоль левого берега Невы. В течение нескольких дней бригада отбила 17 атак… Кстати, при поддержке Благотворительного фонда Русской медной компании в Карабаше и Кыштыме такие поисковые отряды созданы впервые, и ребята на днях отправятся на места тех героических боев.

В среду, 21 апреля поисковые отряды отправятся в Ленинградскую область. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Гуринович в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал, что около Тортолово и Гайтолово летом 43-го шли ожесточенные бои.

— Всем хорошо известны места сражений под Ленинградом — Синявинские высоты, Невский Пятачок, но, считаю, что Тортолово и Гайтолово незаслуженно забыты. Здесь нет больших гранитных монументов, вечного огня, музеев, сюда не возят школьников возложить цветы в День Победы. Но земля здесь до сих пор изрыта окопами и воронками от разрывов снарядов, осколками, остатками военной амуниции, фрагментами оружия, есть места захоронений бойцов, — говорит Евгений Гуринович. — То, что поисковики отправятся и в эти места — это очень здорово и почетно. Конечно, далеко не всегда удается установить личность погибших, но поисковики используют весь арсенал средств для идентификации останков, возвращая память родным и близких. Многие родственники тех, кто пропал без вести на фронтах войны, уже потеряли надежду найти своих отцов, дедов, прадедов. Возвращение этой памяти, поверьте, дорогого стоит. Кстати, помимо работы на местах сражений перед поисковиками стоит еще одна важная задача — найти родственников погибших. Это поиск документов в архивах, документах, исторической литературе, на тематических порталах, в социальных сетях.

В Челябинской области работают более 40 поисковых отрядов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА МЕСТАХ БОЕВ

Поисковые отряды, которые отправятся в Ленинградскую область, станут одними из первых южноуральцев, кто откроет новый полевой сезон. Поддержку в этом школьникам и их руководителям окажет Благотворительный фонд Русской медной компании. Оплата проезда, питание, инвентарь, экипировка. Все расходы берет на себя РМК в рамках социально значимого межрегионального проекта «Хранители Урала». Образовательная поисковая экспедиция получила и свое название — «Путь к победе».

Из экспедиции поисковики будут привозить капсулы с землей, они будут переданы в музей поискового движения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании Татьяна Баланчук подчеркнула, что поддержка патриотического и духовно-нравственного воспитания — это одна из главных задач организации. Поисковые отряды работают, в том числе, и на территориях присутствия РМК — в Кыштыме, Карабаше, Коркино, Варне, и именно школьники и руководители из этих муниципалитетов отправятся в трехнедельную экспедицию. Кроме работ на местах боевых действий отряды посетят с экскурсиями города Санкт-Петербург и Великий Новгород.

Руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании Татьяна Баланчук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Отечество, Великая Победа, цена этой Победы — для нас это базовые понятия. Школьникам, руководителям таких отрядов важно знать, где и как воевали их земляки. Важно пройтись по местам боев, прикоснуться к великой истории, которая сопряжена с историей их малой родины. Молодые люди не только познакомятся с подробностями тех страшных боев, но и сами будут по крупицам собирать истории погибших солдат, — отметила Татьяна Баланчук.

НАШЛИ САМОЛЕТ И ПОЛКОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

Каждому участнику поисковых отрядов есть, что вспомнить, рассказать. К примеру, руководитель коркинского поискового отряда «Пламя» Татьяна Первушина рассказала, что в 2018 году их ребята обнаружили остатки бомбардировщика в Чудовском районе Новгородской области. Наш самолет был сбит во время боя и рухнул в той местности. Его искали долгие годы, но найти удалось только коркинцам.

Возложение цветов к "Вечному огню". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Наши школьницы внимательно осматривали один из участков и заметили лакированные деревянные пластиты. Рассмотрели. Оказалось, что это элементы корпуса самолета… Стали копать и обнаружили его остатки на глубине почти четырех метров. А в 2019 году отряд нашел полковое захоронение в Ленинградской области. Мы детально изучили историю тех событий, документы, и в этом году постараемся добиться результатов, — рассказала Татьяна Первушина.

Руководители поисковых отрядов подчеркнули, что школьники заранее сдали все экзамены и зачеты, так, что трехнедельное отсутствие не отразится на их успеваемости.

Отметим, что все поисковые отряды Челябинской области, на открытии регионального этапа Всероссийской «Вахты памяти — 2021», получили напутственные письма от главы региона Алексея Текслера. Кроме того, на торжественной церемонии открытия сезона была заложена новая традиция «Земля Героев»: из каждой экспедиции поисковики будут привозить капсулы с землей, которые будут переданы в музей поискового движения.

В Челябинской области более 400 участников поисковых отрядов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

— Одна из первых поисковых экспедиций в этом году уже работает в республике Крым.

— В 2020 году южноуральские поисковики нашли останки более 300 человек. Правда, по словам председателя регионального отделения «Поискового движения России» Евгения Гуриновича далеко не часто удается идентифицировать личности погибших (медальоны были далеко не у всех), установить имена обычно удается и по номерам боевых наград.

Поисковое движение России возвращает память о погибших на фронтах Великой Отечественной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИЗ ИСТОРИИ

Всего с территории Челябинской области за годы войны было призвано 324 326 человек. По данным Книги Памяти Челябинской области число погибших — 94 145, умерших от ран и болезней — 16 387, пропавших без вести — 47 444 человека.

Средний возраст южноуральцев, участвовавших в войне, составил 33 года.

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