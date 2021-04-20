Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов: «Премия «Человек года» — награждать лучших из лучших, станет доброй традицией»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самая большая общеобразовательная школа в Уральском федеральном округе — Образовательный центр №5, открытый в сентябре прошлого года, стала местом проведения первой церемонии награждения премией «Человек года — 2020» Курчатовского района. Пять номинаций, 24 номинанта, группы поддержки, насыщенная концертная программа, награды и подарки участникам и победителям.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На торжественном открытии глава района Сергей Антипов подчеркнул, что Курчатовский район динамично развивается, строится, благоустраивается, но в первую очередь район богат своими жителями — работниками предприятий и организаций. И сегодня награждаются лучшие работники бюджетной сферы: медицины, социальной защиты, полиции (участковые уполномоченные), детских дошкольных учреждений и школьные педагоги (классные руководители). В дальнейшем к этой церемонии вполне могут присоединиться и промышленные предприятия, компании.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Чтобы определить лучших из лучших, была проведена очень большая работа. Руководители организаций представляли своих номинантов, был создан оргкомитет, в официальной группе ВКонтакте «Курчатовский район города Челябинска» проводилось голосование. Все жители могли высказать свое мнение, — отметил Сергей Антипов. — В итоге были определены победители. Уверен, премия «Человек года» станет доброй традицией.

Председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова также поздравила всех номинантов с этим событием, сказав, что депутатский корпус всегда поддерживает и будет поддерживать подобные инициативы.

Победительница в номинации «Лучший воспитатель» Мария Гракова уже больше 10 лет работает в системе образования. Сначала была школьным психологом, сейчас работает по этому направлению в детском саду №459, плюс к этому она учитель-дефектолог и работает в районном медико-психологическом консилиуме, проводит семейные, личные консультации. Мария Леонидовна особо отметила, что в период пандемии работы значительно прибавилось и у медицинских работников и у педагогов. Число обращений к психологам значительно увеличилось. Мария Гракова, как и целый ряд других специалистов, организовала онлайн-консультации.

— Для меня эта награда — большое, громадное событие в жизни, — сказала Мария Гракова. — Каждый день отдаешь свое сердце детям, все пропускаешь через себя. Это дорогая награда, и показатель того, что моя работа нужная, важная. Да, работа тяжелая, но любимая, и полезная.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Победители в номинациях премии «Человек года 2020» Курчатовского района Челябинска:

Лучший медицинский работник — Дарья Галимова (МАУЗ ДГКБ №9)

Лучший работник социальной защиты — Юлия Коротовская (МБУ КЦСОН)

Лучший участковый уполномоченный полиции — Руслан Абдуллин (УМВД России по г. Челябинску ОП Курчатовский)

Лучший воспитатель — Мария Гракова (МБДОУ ДС № 459)

Лучший классный руководитель — Елена Чинкова (МАОУ Гимназия №26)

Фото: Кирилл САДЫКОВ