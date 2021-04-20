Кошки Эрмитажа, роды и пикеты: в Челябинске заработала бесплатная фотовыставка, где все фото сняты одновременно в разных городах России

Выставка «Один день из жизни России» будет работать по 10 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске открылась уникальная фотовыставка «Один день из жизни России». Она организована в рамках благотворительного проекта для детей «Поколение М». Это несколько сотен документальных фотографий о том, как наша страна пережила 22 сентября 2017 года. Самый обычный, казалось бы, пятничный день. На выставке можно увидеть, как страна просыпается, как из пекарен вывозят лотки с ароматным свежим хлебом, как пастухи ведут стадо на пастбище, а рабочие встают за станки на заводах. Как дети отвечают у доски в школах, парочки становятся супругами в ЗАГСе, в роддомах рождаются дети, люди выражают позицию на пикетах, как парашютист выпрыгивает из вертолета, а в Баренцевом море водолаз собирает водоросли для праздничного ужина с свой День рождения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Открытие выставки состоялось накануне, 19 апреля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГАЛЕРЕЯ РОДОВ

Над проектом трудились 340 фотографов, 11 — из Челябинской области: Дмитрий Челяпин, Сергей Коляскин, Юлия Боровикова, Игорь Лагунов и другие. За сутки им удалось отснять более 30 тысяч кадров, из которых отобрали 750 лучших.

— Был составлен план, чтобы ничего не упустить, страна большая, особенностей много. Больше двухсот граней мы наметили себе отразить в этом проекте, начиная от такого колоритного явления, как бабушка. Конечно, бабушки есть во всем мире, но наша бабушка она колоритная. Также это кошки Эрмитажа, удивительная природа, наша страна уникальна тем, что в один день можно снять три сезона, одномоментно, — рассказал КП-Челябинск куратор проекта, директор «РУСС ПРЕСС ФОТО», фотограф Василий Прудников.

Куратор проекта, директор «РУСС ПРЕСС ФОТО», фотограф Василий Прудников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подготовка к съемочному дню шла три месяца. Затем еще полгода собирался и отбирался материал.

— Мы находили авторов во всех точках, много было командированных. Сообщали через социальные сети, общественные организации, фотосоюзы, фотоклубы, агитировали принимать участие. Принимали работы и от профессионалов, и от фотолюбителей. Те работы, что присылали независимо от нашей раскадровки, разнарядки, мы оценивали на уникальность момента. Допустим, мы очень боялись, что тяжело будет попасть на роды. И настолько перестраховались, что получили очень много кадров из роддомов. Получилась галерея родов от Владивостока до Калининграда, в 17 городах. Это уникальный опыт, — говорит Василий Прудников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подобный фотопроект российские фотографы уже проводили 15 мая 1987 года, назывался он тогда «День из жизни Советского Союза». Через 30 лет мастера фотографии решили повторить этот опыт, чтобы создать фотолетопись уже новой страны — России, с новым именем, новыми границами и новыми перспективами.

По ее итогам проекта опубликована 400-страничная книга. Как отметил Владимир Богдановский, директор Государственного исторического музея Южного Урала, Челябинск стал первым в списке российских городов, где состоялась презентация этого фотоальбома. Презентация прошла в августе 2020 года в рамках «Фотофеста-2020».

Как отметил Владимир Богдановский, Челябинск стал первым в списке российских городов, где состоялась презентация этого фотоальбома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПАСТИ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ

Уникальность фотовыставки «Один день из жизни России» также в том, что она стала своего рода учебником истории для подрастающего поколения, а также учебником фотографии для юных фотографов. Экспозиция создана в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Его идея — чтобы дети со всей страны развивали свои творческие способности, и тем самым помогали сверстникам победить тяжелые заболевания. Школьники загружают свои работы на сайт, ставят лайки, оценивают творчество других в комментариях, смотрят обучающие ролики — за каждое действие организатор проекта, компания МТС, перечисляет деньги на лечение тяжелобольных детей. За время существования проекта удалось собрать более 21 млн рублей и спасти 63 ребенка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Если говорить про Челябинск и участие юных южноуральцев в «Поколении М», Челябинская область всегда была очень активная, — говорит директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Челябинск может гордиться своими участниками, наши школьники принимали участие в разных направлениях «Поколения М», к примеру, победители могли принять участие в концертах на лучших площадках России. Если говорить о других направлениях, челябинец в прошлом году поступил в ГИТИС при помощи поддержки этого проекта. Если говорить о фотомастерстве, то более 20 участников из Челябинской области стали номинантами фотоконкурсов, их фотографии вошли в выставки, которые ездят по разным уголкам России.

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Андрея Березного, в одном из прошлых сезонов проекта жители Челябинской области Даниил Гусев и Дарья Пашнина стали победителями вокального конкурса. Они выступили на главных площадках страны вместе со своими кумирами. А Артем Зеленин благодаря проекту поступил в прошлом году в ГИТИС.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗА СУТКИ СНЯТЬ ПОРТРЕТ ЧЕЛЯБИНСКА

На открытии выставки Василий Прудников провел для начинающих фотографов мастер-класс по репортажной фотографии. А сегодня с утра, 20 апреля, ребята снимают свой масштабный фотопроект «Один день из жизни Челябинска». До 23:59 ребята должны загрузить работы на сайт «Поколение М». Лучшие снимки попадут в фотовыставку, которая пройдет летом в одном из творческих пространств города.

Василий провел мастер-класс по фоторепортажу для всех желающих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «Поколение М» — одно из последних мероприятий, которое является востребованным у школьников, и свидетельством того является нахождение его в топе активности на нашей онлайн-платформе «Дети дома», — говорит Екатерина Давыдова, заместитель министра информационных технологий связи и цифрового развития Челябинской области. — Этот проект удивительный в части фотоискусства, он еще раз подтверждает, что Челябинск не такой уж и суровый, в нем очень много прекрасных уголков, в нем можно найти очень много замечательных событий, и тот конкурс, с которого мы стартует, станет одним из способов, который разрушит миф о Челябинске.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У детей, увлеченных фотографией, еще есть возможность стать участником фотокросса и выиграть призы! Для этого в течение дня 20 апреля 2021 года с 00:00 до 23:59 нужно сделать несколько репортажных фотографий, отражающих повседневную жизнь Челябинска, и выложить их сегодня на сайт проекта «Поколение М».

На выставке много фотографий из российских роддомов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть с 19 апреля по 10 мая в Торговом городе «Алмаз». Часы работы с 10:00 до 22:00. Посещение бесплатное.

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