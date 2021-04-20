Трансляция онлайн-шествия в Челябинске начнет в 15 часов местного времени. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бессмертный полк в Челябинске 2021 пройдет в онлайн-формате. Такое решение принято на уровне правительства области. Организаторы всероссийской акции еще пару недель назад допускали два варианта шествия Бессмертного полка. Но накануне на брифинге в Москве остановились только на одном, так как большое скопление людей (особенность Бессмертного пола) может навредить. Хотя ситуация по заболеваемости во многих регионах, в том числе и в Челябинске, улучшается.

Виртуальное шествие состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах. Трансляция будет проходить на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях и на нашем сайте.

В прошлом году из-за отмены традиционного шествия к онлайн-акции подключилось больше трех миллионов человек. Тогда трансляция растянулась на 21 день. В этот раз хотят уложиться в один. Онлайн-шествие будет проходить в каждом отдельном городе.

Местное отделение Бессмертный полк» в этом году набрало рекордное количество модераторов. Они будут принимать заявки на участие от челябинцев с 20 апреля по 7 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Бессмертный полк онлайн». Подать заявку можно на сайте 2021.polkrf.ru.

Каждому, чью заявку одобрят, пришлют уведомление в личный кабинет. В нем будет точная информация о том, когда именно покажут трансляцию героя Великой Отечественной Войны. Также после шествия участники смогут получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией своего родственника.

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