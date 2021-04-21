Челябинцу, вербовавшему знакомых в террористические организации, вынесли приговор

В ходе обысков у челябинца нашли боеприпасы и религиозную литературу Фото: кадр с видео

Центральный окружной военный суд вынес приговор 26-летнему молодому челябинцу за вербовку людей в запрещенные на территории России радикальные религиозные организации, а также хранение оружия и боеприпасов.

Мужчина и еще трое его подельников были задержаны в Челябинске и Москве осенью 2019 года. Тогда ГУ МВД России по Челябинской области публиковало оперативное видео.

— Установлено, что челябинец, являясь приверженцем радикальных религиозных течений, в ходе личного общения, а также посредством переписки в сети Интернет склонял граждан к участию в деятельности террористической организации на территории государства Сирия, — комментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

В ходе обысков у него нашли обнаружены патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенную литературу. Оперативные мероприятия проводили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, а также Управления ФСБ России по ФСВНГ и Росгвардии.

Как сообщается на сайте суда, челябинцу вынесли приговор по статьям «Содействие террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.222.1 ч.1).

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