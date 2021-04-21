Выпирающий живот принимала за лишний вес: челябинские хирурги удалили гигантскую опухоль яичника у 15-летней девочки

Операция длилась четыре часа. Фото: пресс-служба ЧОДКБ

Хирурги Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ) удалили огромную опухоль яичника 15-летней школьницы. Новообразование достигло 30 сантиметров, но обнаружили его врачи совершенно случайно. Болезненных ощущений опухоль не давала, а выпирающий живот девочка принимала за лишний вес.

Направление к хирургам девочка получила из поликлиники по месту жительства. Туда подросток обратилась с другими жалобами. Но врачи, сделав УЗИ, направили ребенка к специалистам ЧОДКБ.

О существовании огромной опухоли ребенок не подозревала. Фото: пресс-служба ЧОДКБ

— Операция длилась больше четырех часов, — сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. — Огромная опухоль вросла в яичник. Изначально операцию начали лапароскопическим методом, но пришлось перейти на открытый способ.

Как рассказала хирург-гинеколог ЧОДКБ Дарья Гузаева, в последнее время юных пациенток с опухолями более 10 сантиметров стало много. Только за прошлый год специалист приняла 12 таких девочек.

В процессе врачи изменили метод операции. Фото: пресс-служба ЧОДКБ

— Даже если девочка с лишним весом, не заметить такое новообразование невооруженным глазом сложно, — говорит Дарья Гузаева. — На ощупь это достаточно плотный живот, и растет он не по дням, а по часам. Поэтому всегда прошу родителей внимательно относиться к здоровью своих детей.

Сейчас девочка выписана домой. В учреждении уточняют, что дальнейшая тактика лечения будет определена по результатам гистологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru