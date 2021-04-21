«Семьи не должны быть бедными»: первый вице-губернатор, министр соцотношений и детский омбудсмен Челябинской области о новых путинских выплатах

Новые выплаты семьи с детьми начнут получать уже в этом году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семьи с детьми не должны быть бедными, поэтому правительство подготовит целостную систему поддержки семей с детьми. Об этом заявил в своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин. В частности, уже в этом году родители школьников получат по 10 тыс. рублей к 1 сентября, больничный по уходу за ребенком будут оплачивать в 100% объеме, а неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет получат в среднем выплату в 5600 рублей.

— Нужно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают детей, — отметил в послании Владимир Путин. — Поэтому с 1 июля неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет получат выплату в среднем размере 5 600 рублей. 100% от заработка — в таком объеме должен оплачиваться больничный по уходу за детьми до 7 лет. Для женщин, вставших на учет по беременности, находящихся в сложной жизненной ситуации, назначат ежемесячные выплаты в размере 6 350 рублей.

Также Владимир Путин проанонсировал еще одну единовременную выплату на каждого школьника — 10 тыс. рублей. Выплата придется на середину августа и коснется, в том числе, будущих первоклассников.

КП-Челябинск узнала у первого вице-губернатора Ирины Гехт, министра социальных отношений региона Ирины Буториной и детского омбудмена Евгений Майоровой, насколько своевременна эта мера, и как в целом они к ней относятся.

— Это очень нужные и своевременные меры поддержки в постпандемийный период. Выплаты прошлого года были осуществлены в кратчайшие сроки, с использованием системы электронного документооборота. Поэтому и эти выплаты будут осуществлены в максимально короткие сроки, — прокомментировала Ирина Гехт.

— Несомненно, что это долгожданные и крайне необходимые меры поддержки семей, — считает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Сейчас важно дать поддержку молодым семьям, чтобы они были уверены в своем будущем. Для беременных женщин ежемесячные выплаты помогут решить множество сложностей и уверено готовиться к предстоящему материнству. Все это комплексно положительно повлияет на демографическую ситуацию.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, послание президента процентов на 40 было посвящено целостной системе поддержки семьи и детства. Это очень важно, что приоритеты расставлены таким образом.

— Отрадно, что акцент сделан, в том числе, и на поддержку отцов-одиночек, на развитие детского оздоровления в части компенсации семьям 50% от затрат на путевку в загородные детские лагеря, — продолжила Евгения Майорова. — На мой взгляд, очень важно, что говорилось о необходимости новаций и выстраивания системы коммуникаций, в том числе, финансовых в режиме одного окна. Это очень перекликается с моей работой. У меня также есть система одного окна, система работы в цифровизации, создание цифрового эко-пространства. Это важно, потому что мы сегодня переходим, по сути, из системы вертикали во взаимодействии с органами власти в горизонтальную. Мне это тоже очень откликается. Те меры поддержки детей от 8 до 16 лет и их родителей, условия оплаты больничных по уходу за детьми — тоже очень важны. Все они имеют значение. И конечно отрадно, что президент задал такую направленность, расставил такие приоритеты.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года сайт kp.ru транслировал в онлайн-режиме.

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