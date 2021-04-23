К прививочной кампании присоединяются продовольственные магазины. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается борьба с коронавирусом. По данным Минздрава области, за сутки подтвердили 112 новых случаев коронавируса. Те, кто в числе первых получил защитную дозу в ТЦ, уже прошел ревакцинацию. Всем посетителям ставят вакцину «Спутник V», зарегистрированную в более чем 50 странах мира. Полностью привитыми сегодня считаются 126 тысяч человек жителей региона. Рассказываем, где в ближайшие дни можно сделать прививки от коронавируса в Челябинске: график вакцинации в ТРК 24 и 25 апреля.

Челябинск, 24 апреля

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10 до 16 часов

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10 до 15 часов

ТРК «Космос» с 12 до 16 часов

ТРК «Родник» с 10 до 16 часов

ТРК «Куба» с 10 до 14 часов

ТРК «Фиеста» с 10 до 14 часов

ТК «КС» с 11 до 16 часов

Челябинск, 25 апреля

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10 до 16 часов

ТРК «Космос» с 12 до 16 часов

ТРК «Родник» с 10 до 16 часов

ТК «КС» с 11 до 16 часов

Копейск, 24 апреля

ТРК «Слава» с 10 до 15 часов

Миасс, 24 апреля

ТРК «Слон» с 12 до 16 часов

ТК «Малахит» с 11 до 15 часов

25 апреля

ТРК «Слон» с 12 до 16 часов

Златоуст, 24 апреля

ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов

Магнитогорск, 23 апреля

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж) с 11 до 15 часов

24 и 25 апреля, с 11 до 15 часов

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж)

ТРК «Континент» (3 этаж)

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж)

ТГ «Гранд-4» (павильон 211)

ТЦ «Тетрис»

Пунктов вакцинации от COVID-19 с каждым разом становится все больше. Присоединяются небольшие города Челябинской области. Прививочные павильоны разворачивают даже в небольших продовольственных магазинах

Бреды, 24 апреля

Магазин «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10 до 15 часов

Важно знать!

Чтобы поставить бесплатную прививку от COVID-19, нужны три документа. Фото: Кирилл САДЫКОВ

* В прививочном пункте строго соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

* Для бесплатной прививки от коронавируса нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

* Нужно будет заполнить анкету и согласие. Данные внесут в федеральный реестр.

* Общий медицинский осмотр: измерят давление, температуру, сатурацию, проведут сбор анамнеза.

Бесплатная вакцинация проходит не только в торгово-развлекательных комплексах, но и в МФЦ и в городских поликлиниках. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги». Там можно выбрать удобные дату, время и медицинское учреждение.

Накануне на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила, почему необходимо ставить прививку против COVID-19. Как подчеркивают в Правительстве региона, впереди важные праздники, и правильным будет не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом. Массовая вакцинация способна ускорить выработку коллективного иммунитета.

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