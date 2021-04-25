Могила Гарри Поттера и родина Робин Гуда: чем известны города-побратимы Челябинска

Челябинск породнился с городами США, Англии, Китая и Израиля Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ / Валерий ЗВОНАРЕВ / Эдуард ФАДЮШИН

25 апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Для кого-то это может стать новостью, но и у Челябинска есть так называемые города-побратимы. В список входят американский город Колумбия, английское графство Ноттингемшир, китайский Урумчи и израильский Рамла. Мы решили выяснить, чем известны эти населенные пункты, и какие у них есть связи с Челябинском на сегодняшний день.

СТОЛИЦА ЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ

Если Челябинск считается столицей Южного Урала, то Колумбия — столица штата Южная Каролина. По численности населения этот город явно уступает нам, ведь живут здесь порядка 140 тыс. человек. На протяжении всей истории в Колумбии особенно остро стоит расовый вопрос. В конце прошлого века произошла массовая миграция белого населения, город превратился в гетто, но в нулевых годах все преобразилось в лучшую сторону. Экономика держится за счет производства лекарств, электронной промышленности и программного обеспечения, поэтому заводов, по типу наших, там вряд ли можно увидеть.

РОДИНА РОБИН ГУДА

Для графства Ноттингемшир Челябинск является единственным городом-братом. По легенде, именно здесь, в Шервудском лесу, Робин Гуд отбирал деньги у богатых и отдавал бедным — он даже изображен на гербе графства. Да и вообще, местечко довольно часто упоминается в литературе, отец того же Гулливера был родом из Ноттингемшира.

РЕКОРДСМЕН ГИННЕСА

Китайский Урумчи побратался не только с Челябинском, но и с Омском, Алматы, Нур-Султаном, Душанбе… В общем, города СНГ — это его слабость. Поскольку город находится в регионе, граничащем с Казахстаном, из Алматы сюда можно доехать на поезде. Урумчи вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый удаленный от моря крупный город в мире. Ближайшее место, где можно прикоснуться к Мировому океану, находится в 2 500 км.

ГОРОД, ГДЕ ПОХОРОНЕН ГАРРИ ПОТТЕР

Еврейский городок Рамла находится неподалеку от Тель-Авива и является популярным среди туристов благодаря могиле Гарри Поттера. Речь идет о реальном британском солдате, который погиб в Израиле во время подавления арабского восстания в 1939 году. Гарри отправился на фронт, когда ему было 16 лет — для этого он прибавил в своих документах два года. На надгробной плите написано, что он погиб в 19 лет, но фактически ему было 17. Семья парня узнала о его гибели, а на следующий день получила письмо, в котором он обещал вернуться к Рождеству и подарить младшему брату велосипед. Когда Джоан Роулинг выпустила книгу «Гарри Поттер», ее поклонники узнали о существовании могилы в Рамле и стали часто сюда приезжать.

КАК ЧЕЛЯБИНСК С НИМИ СОТРУДНИЧАЕТ

Со всеми этими городами Челябинск побратался в конце 90-х — начале нулевых. Такое братство подразумевает тесное сотрудничество, обмен опытом и много всего интересного, но вы слышали за последние годы хоть какой-то намек на связь с Колумбией или Ноттингемширом? Вот и мы нет, поэтому узнавать о братских отношениях решили в администрации Челябинска. Оттуда нас перенаправили в городскую Думу, где и рассказали о совместных делах с родными городами. Оказалось, их нет.

— У нас сейчас никто не занимается городами-побратимами. С тех пор, как Станислав Мошаров стал вице-губернатором Челябинской области, эта работа прекратилась. Внутри города полно других задач, поэтому сейчас обходимся без внешнего сотрудничества, — рассказали в пресс-службе Челябинской городской думы.

Совпадение или нет, но после нашего запроса на сайте мэрии закрыли доступ к статье о городах-побратимах. Наверное, чтобы люди меньше расстраивались, что мы никак не сотрудничаем с иностранными мегаполисами, и что обмен студентами, туристические программы, совместные культурные и научные мероприятия пока остаются в мечтах.

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Все города-побратимы фигурировали в статьях «Комсомольской правды», и не всегда в позитивном ключе. Например, работница морга из города Колумбия получила срок за то, что села на лицо своему любовнику. Она разделась догола и стала требовать от своего сожителя оральных ласк, но добилась желаемого лишь с применением силы.

А вот семейная пара из города Мэнсфилда графства Ноттингемшир выиграла миллион фунтов в лотерею, и все благодаря голодному коту. Супруги забыли купить корм для своего питомца, поэтому муж пошел в магазин. По пути он решил купить лотерейный билет, который оказался выигрышным. От радости он забыл купить еды своему любимцу, котяра довольствовался ветчиной со стола.

В 2014 году в Урумчи произошел жестокий теракт на железнодорожном вокзале, в результате которого погибли три человека, еще 79 получили ранения. А Рамла, помимо могилы Гарри Поттера, прославилась тюрьмой «Маасиягу», куда отправили бывшего президента Израиля Моше Кацава за изнасилования.

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