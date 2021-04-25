Доказательства весны: смотрим, как оживает природа в Челябинской области

Природа вносит яркие краски. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области уже все дышит весной. В городе начинают зеленеть деревья, в лесу появляются первоцветы. Фотограф «Комсомольской правды» Кирилл Садыков сделал вдохновляющие снимки. Давайте вместе посмотрим, как оживает природа.

Даже вечнозеленые хвойные просыпаются. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро пожухлая трава скроется. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Изумрудные мхи первыми добавляют красок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прострел радует лесных обитателей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Желтые бутоны видны издалека. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Горицвет занесен в Красную книгу Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро все зазеленеет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Верба уже принимает летающих жужащих гостей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прошлогодние цветы сохраняют форму. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Можно рассматривать долго. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Проклевываются первые листочки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Резные листья рябины. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Старая и новая жизнь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Деревья украшают себя сережками. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро все зазеленеет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске уже зеленые газоны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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