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Дом. Семья25 апреля 2021 13:41

Доказательства весны: смотрим, как оживает природа в Челябинской области

Фотограф «Комсомольской правды» прогулялся по городу и лесу
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Природа вносит яркие краски.

Природа вносит яркие краски.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области уже все дышит весной. В городе начинают зеленеть деревья, в лесу появляются первоцветы. Фотограф «Комсомольской правды» Кирилл Садыков сделал вдохновляющие снимки. Давайте вместе посмотрим, как оживает природа.

Даже вечнозеленые хвойные просыпаются.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро пожухлая трава скроется.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Изумрудные мхи первыми добавляют красок.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прострел радует лесных обитателей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Желтые бутоны видны издалека.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Горицвет занесен в Красную книгу

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро все зазеленеет.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Верба уже принимает летающих жужащих гостей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прошлогодние цветы сохраняют форму.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Можно рассматривать долго.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Проклевываются первые листочки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Резные листья рябины.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Старая и новая жизнь.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Деревья украшают себя сережками.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Скоро все зазеленеет.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске уже зеленые газоны.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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