Доказательства весны: смотрим, как оживает природа в Челябинской области

Природа вносит яркие краски.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области уже все дышит весной. В городе начинают зеленеть деревья, в лесу появляются первоцветы. Фотограф «Комсомольской правды» Кирилл Садыков сделал вдохновляющие снимки. Давайте вместе посмотрим, как оживает природа.
Даже вечнозеленые хвойные просыпаются.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Скоро пожухлая трава скроется.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Изумрудные мхи первыми добавляют красок.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Прострел радует лесных обитателей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Желтые бутоны видны издалека.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Горицвет занесен в Красную книгу
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Скоро все зазеленеет.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Верба уже принимает летающих жужащих гостей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Прошлогодние цветы сохраняют форму.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Можно рассматривать долго.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Проклевываются первые листочки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Резные листья рябины.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Старая и новая жизнь.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Деревья украшают себя сережками.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Скоро все зазеленеет.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске уже зеленые газоны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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