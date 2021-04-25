Стояли посреди воды: в Челябинской области с отколовшейся на пруду льдины спасли троих детей

Льдину с детьми унесло на середину пруда. Фото: скрин с видео

В Златоусте Челябинской области спасатели сняли с отколовшейся льдины троих детей — 6-ти, 12 и 13 лет. Ребятня чуть не утонула в городском пруду.

Детей заметили на льду возле гостиницы «Таганай». Льдина была уже в 40 метрах от берега и довольно рыхлой — могла в любой момент раскрошиться. Самостоятельно вернуться на берег дети уже не могли. Очевидцы обратились в службу спасения.

— Спасатели на резиновой лодке быстро добрались до дрейфующих на льдине детей, доставили их на берег и передали работникам скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сейчас дети в безопасности. Под присмотром полицейских они отправились по домам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru