Как за два часа сделать город чище: «Комсомолка» и партнеры провели субботник в Челябинске

С хорошей командой и уборка в радость. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начинать нужно с себя, решили сотрудники медиагруппы «Комсомольская правда», объединились с партнерами — заводом «Трубодеталь», компанией «Втор-Ком» и благотворительным фондом «Патриот» — и устроили субботник. За пару часов участники акции #ДеньЧе навели порядок на улице Калинина в Челябинске. Вооружившись граблями, лопатами и, конечно, хорошим настроением, десантом чистоты мы очистили почти пять километров территории вдоль дороги и тротуара.

КП-Челябинск всегда готов! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Листвы за осень накопилось много. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Труд украшает! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Банки с анализами, фантики от конфет, бутылки и окурки — что только не пришлось убирать нашей команде. Но не думайте, что местные жители проходили мимо. К нам подходили взрослые и дети, интересовались кто мы и откуда, а самые активные даже хватались за грабли! Некоторые прочитали об акции #ДеньЧе на сайте КП-Челябинск и пришли помочь. Хорошо, что найти команду было легко, ориентируясь на флаг «Комсомолки», машину «Втор-Кома» и огромные мешки с мусором, которые мы собрали.

— Когда ты своими руками убираешь мусор, то в следующий раз задумаешься, нужно ли бросать его мимо урны, — говорит волонтер, сотрудник завода «Трубодеталь» Екатерина. — Сегодня в субботнике участвуют и наши дети. Они работают наравне со взрослыми, собирают листву в мешки и крупный мусор. Не прохлаждается никто. Ребята видят, как много скапливается отходов. И убирая их, понимают, что не надо бросать фантики на землю, а лучше донести их до мусорки.

Команда завода «Трубодеталь». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На обочинах полно мусора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но теперь на улице Калинина чисто. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский завод «Трубодеталь» — одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей трубопроводов. И на протяжении многих лет не только участвуют в подобных акциях, но и сами их организуют.

— Мы больше пяти лет наводим порядок на берегах рек и озер, стабильно выезжаем на Таганай. В прошлом году волонтерами выбирались на реку Ай. Один день убирались, второй — сплавлялись, — добавила Екатерина.

Наша команда наводила порядок вдоль тротуара. Почему именно там? Во дворах убирают дворники, а эта территория никому не принадлежит и субботники тут часто проводят только рядом с предприятиями. А ведь тротуар — это то самое место, где скапливается больше всего мусора от пешеходов и проезжающих машин.

— Мы живем в этом городе и каждый день видим горы мусора на улицах. А ведь половину всего этого можно переработать, — рассказывает эколог компании «Втор-Ком» Агнеса Печенегина. — Акция #ДеньЧе важна для всех. И мы видим это по бабушкам, которые присоединялись к нашей уборке, и детям, которые в силу своих возможностей старались нам помочь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два часа работы и улица преобразилась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания «Втор-Ком» работает в Челябинске с 1990 года. Это предприятие полного цикла, которое занимается сбором и переработкой пэт-бутылок, макулатуры, текстильных отходов, производством геотекстильных нетканых материалов и гофрокартонных изделий.

— Сейчас у нас даже нехватка отходов, — добавляет Агнеса Печенегина. — У людей в подсознании должно закрепиться, что все то, что мы выбрасываем, не должно уходить на полигон и разлагаться годами. Правильно сортируя мусор, отделяя пластик, макулатуру, стекло т.д., сдавая его на переработку, мы можем дать этим материалам вторую жизнь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В таких машинах принимают раздельный мусор Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мусор еще может обрести вторую жизнь и стать полезным материалом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники субботника надеются, что акция станет традиционной. Как рассказал член правления благотворительного фонда «Патриот» Николай Пронин, такие рейды нужно проводить не только в мае, как сходит снег, но и летом и осенью.

— Мы приглашали на субботник жителей района, рассылали приглашения по домам. Многие к нам присоединились. И это нормально, ведь это то место, где они живут. Сегодня, убирая мусор своими руками, мы увидели, сколько всего выбрасывается мимо урн. И я надеюсь, что участие в подобных акциях заставит людей задуматься над тем, чтобы правильно обращаться с отходами.

Николай Пронин добавил, что подобные акции могут проходить в любых районах. Главное, чтобы жители захотели, а помощь в организации могут оказать в фонде «Патриот».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К субботнику присоединились и местные жители. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На то, чтобы навести порядок на улице Калинина, у нашей команды ушло всего два часа, а результат стал заметен даже невооруженным взглядом. После уборки участники акции перекусили печеньем с чаем и получили подарки от организаторов — флешки, кружки и другие сувениры, а также книги от издательского дома «Комсомольская правда».

После работы можно и отдохнуть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Акция ДеньЧе удалась Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отличная у нас собралась команда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, мы проводили прямой эфир с субботника. Хотите посмотреть, как это было, и большой фоторепортаж — заходите в группу «Комсомольская правда» во «ВКонтакте».

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