В Челябинской области рядом с болотом нашли дедушку, который ушел за пенсией и пропал на пять дней

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области

В Чебаркуле Челябинской области поисковики нашли 83-летнего дедушку, который ушел за пенсией и не вернулся. 19 апреля он вышел из дома, сходил в банк, а затем отправился в супермаркет — этот маршрут удалось отследить благодаря камерам видеонаблюдения. Куда он пошел после магазина, было неизвестно, поэтому волонтеры распространяли листовки и осматривали предполагаемый район пропажи.

Шли уже пятые сутки, как дедушка пропал. Волонтеры решили поискать его рядом с болотом. находившемся неподалеку от дома пенсионера, и сделали правильный выбор. Свернув на тропинку и пройдя около 500 метров, поисковик увидел лежащего дедушку, который был в сознании, но очень замерзшим и истощенным. Рядом с ним лежала надкусанная булочка, были разбросаны вещи и деньги.

— Михаил остался с ним, контролировать сознание, а я побежала за помощью, так как вдвоем мы деда точно не вынесли бы, — вспоминает Екатерина, инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области. — Бежала до тех пор, пока не увидела первого встречного, и спасибо ему, что не отказался помочь. Дал телефон для вызова скорой помощи и полиции, побежал на место нахождения пенсионера.

После этого, как рассказывают сотрудники поискового отряда, нужно было загрузить дедушку в машину скорой помощи, но медики отказались это делать со словами «Дед мне никто, я его не потащу». Вместе с сотрудниками полиции волонтеры-таки передали дедушку врачам, его отвезли в реанимацию.

Но долго протянуть он не смог. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области, дедушка скончался в реанимации вчера, 27 апреля.

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