Пасху Христову в 2021 году православные отметят 2 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Верующие на этой неделе празднуют одним из самых долгожданных праздников — Пасху. День Светлого Христова Воскресения приходится в этом году на 2 мая, но пасхальные службы начнутся еще ночью. Где и во сколько пройдут пасхальных службы 2021 в храмах Челябинска, где можно освятить куличи и яйца и как потом добраться домой. Рассказываем подробно.

В прошлом году верующим рекомендовали воздержаться от участия в богослужениях и встретить праздник дома. Однако не все послушались совета, и маски не уберегли от распространения инфекции. В этом году празднество будет, но с ограничениями.

Пасху Христову в этом году православные отмечают 2 мая. За день до этого — в Великую (Страстную) субботу — проходит литургия по чину святителя Василия Великого. Так христиане вспоминают погребение своего Спасителя. На службе можно причастится, если кто-то не успел это сделать в четверг.

Крестный ход вокруг храма - один из ритуалов Пасхального богослужения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пасхальное богослужение проведет новый митрополит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ночное пасхальное богослужение, как правило, всегда много народу. За полчаса (в некоторых храмах — за час) до полуночи проходит особая краткая служба — полуношница. После нее священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Совершают крестный ход вокруг храма, приступают к пасхальной утрени, а затем проводят литургию.

Благодатный огонь из Иерусалима в Челябинск доставят 2 мая на богослужение Страстной седмицы и Пасхи Христовой в Свято-Симеоновский кафедральный собор. Его совершит Митрополит Алексий. Начало в 17 часов.

Инфографика: Сергей Зверев.

Во имя добра

1 мая в рамках акции «Радость моя, Христос Воскресе!» в храме преподобного Сергия Радонежского с 10 до 15 часов состоится благотворительная ярмарка. На ней можно будет приобрести изделия ручной работы.

— Все вырученные средства направят в помощь пациентам отделения гематологии и онкологии Челябинской областной детской клинической больницы, многодетным, одиноким матерям и другим нуждающимся. — сообщили в информационно-издательском отделе челябинской епархии.

Освятить куличи и другую пасхальную снедь можно будет 1 и 2 мая во всех городских храмах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как попасть на богослужения

В этом году Светлая Пасха совпала с всероссийским праздником весны и труда. В честь него и признания Челябинска городом трудовой славы 1 мая в 21 час запустят праздничный салют. А с 20 до 22 часов перекроют дороги.

Инфографика: Сергей Зверев

Сразу после салюта движение общественного транспорта возобновят. Автобусы будут ходить до 24 часов. Верующие спокойно смогут добраться к началу Пасхальных богослужений.

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