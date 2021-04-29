Шашлычный сезон традиционно открывают в мае. Главное, чтобы погода не подвела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин продлил майские праздники. Сотрудники большинства организаций в стране будет отдыхать с 1 по 11 мая — отличная возможность рвануть на природу и вдоволь полакомиться шашлыком с соблюдением противопожарных правил. Главное, чтобы не подвела погода. Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, аномально жаркой погоды не предвидится, поэтому сильно раздеваться не торопимся.

«Яндекс.Погода» формирует прогноз погоды на май в Челябинске, опираясь на усредненные данные за последние десять лет. В майские праздники, согласно данным сервиса, нас ждет облачная погода, половина каникул будет пасмурной — пять дней (предательски для весны) отмечены иконкой «дождь». Но будет и один ясный день — 3 мая. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в значениях +8… +11 °С, днем — +12… +16 °С. Согласно усредненным данным, в течение заключительного месяца весны в Челябинске будет преобладать ветер западных направлений скоростью 3,7 м/с.

Самый обнадеживающий прогноз дает «Погода» на Mail.ru. По данным сервиса, с 1 по 10 мая будет пасмурная погода, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до +3… +12 °С, а днем весеннее солнышко будет прогревать воздух аж до +15… +27 °С. Правда, этот прогноз сервис формирует на основе статистики за последние 13 лет, поэтому, планируя отдых, стоит готовиться к худшему с надеждой на лучшее.

Долгосрочный прогноз сервиса World Weather прогнозирует, что майские праздники в целом будут сухими. Дождик ожидается только 2 мая. С 1-го по 10-е число температура воздуха днем будет колебаться в значениях +12… +25 °С. Ночью — +1… +12 °С.

Челябинский гидрометцентр пока готов дать прогноз только на 1 мая. В этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и сильный юго-западный ветер — 5-10 м/с, днем порывы в области до 15-18 м/с. Если планируете накануне в пятницу гулять до утра, утеплитесь. Ночью похолодает до 0… -2 °С, но днем воздух прогреется до +17… +19 °С.

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